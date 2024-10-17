Robinhood запустив десктопну платформу з торгівлею ф'ючерсами та індексними опціонами

Robinhood запускає торгівлю ф’ючерсами на Bitcoin та Ethereum, а також представляє десктопну торгову платформу Legend

Robinhood, платформа для біржової торгівлі та інвестування, оголосила про початок торгівлі ф’ючерсами на Біткоїн та Ethereum. Компанія також запустила десктопну торгову платформу «Legend» і додала торгівлю ф’ючерсами та індексними опціонами на мобільні пристрої для активних трейдерів.

З подібними інструментами зазвичай працюють банки, хедж-фонди та керівники активами з огляду на вищі маржинальні вимоги та посилену волатильність.

Robinhood пропонує торгівлю ф’ючерсами на Bitcoin та Ethereum

У середу компанія запустила довгоочікувану десктопну платформу «Legend» і додала функції торгівлі ф’ючерсами та індексними опціонами у свій мобільний застосунок. Robinhood також оголосила про проведення HOOD Week, пропонуючи користувачам ексклюзивні бонуси за перекази від зовнішніх брокерів.

Компанія заявила, що запускає торгівлю ф’ючерсами безпосередньо в застосунку, що дозволить клієнтам торгувати S&P 500, нафтою, біткоїнами та іншими активами в найближчі місяці. Криптовалютні пропозиції включають контракти на Біткоїн, мікроф’ючерси на Біткоїн, ф’ючерси на Bitcoin Friday, ф’ючерси на Ethereum та мікроф’ючерси на Ethereum.

Клієнти зможуть торгувати в один клік і без правил PDT, користуватися низькими комісіями, мати податковий режим 60/40 і торгувати в майже 24-годинному торговому вікні. Підписники преміумрівня Robinhood Gold зможуть торгувати ф’ючерсами всього за 50 центів за контракт, в той час, як користувачі, які не мають статусу Gold, повинні будуть заплатити комісію в розмірі 75 центів.

Для порівняння, Schwab стягує $2,25 за контракт, а Morgan Stanley бере $1,50 за ф’ючерси та $2,50 за криптовалютні ф’ючерси. Комісія Robinhood за індексні опціони, встановлена на рівні 35 центів за контракт для учасників програми Gold і 50 центів для інших, що також нижче, ніж у конкурентів у цій галузі.

Десктопна платформа Legend

Компанія продовжує розширювати свою діяльність у сфері фінансових послуг, зосередившись на деривативах, щоб конкурувати з відомими гравцями. Платформа Legend дозволить користувачам відкривати до восьми графіків в одному вікні, пропонуючи більше технічних індикаторів, доступних для трейдерів, ніж у конкурентів.

«За допомогою Robinhood Legend, ф’ючерсів та індексних опціонів ми допомагаємо клієнтам використовувати всю силу ринків, щоб вони могли взяти під контроль своє фінансове майбутнє», — говорить Влад Тенєв, голова та генеральний директор Robinhood.

Ціна акцій HOOD в середу закрилася на 0,49% вище на рівні $26,93. Після закриття ринку вона зросла на 2,49% і, ймовірно, сьогодні збільшиться в ціні на тлі саміту HOOD.

Компанія з управління приватним капіталом Bernstein прогнозує, що операційний дохід Robinhood цього року зросте до $900 млн. Аналітики компанії пишуть, що в наступному році очікується, що доходи Robinhood досягнуть $3,4 млрд, а її ринкова капіталізація зросте від $19 млрд до $23 млрд.

Нещодавно компанія запустила криптоперекази в Європі, що дозволило користувачам вносити та виводити понад 20 криптовалют, а також заробляти 1% доходу на депозити. Однак, компанія виключила з обслуговування XRP, TON, ZK, W, ARB, ATOM, DOT, EOS, FTM, JUP, NEAR, OP та TIA.

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За матеріалами coingape.com