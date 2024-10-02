Robinhood запускає сервіс криптовалютних переказів у Європі

Нові функції роблять самостійне зберігання та DeFi доступнішими для європейської клієнтської бази Robinhood

Дочірня компанія Robinhood Markets розширює свої криптовалютні пропозиції в ЄС, надаючи клієнтам можливість вносити та виводити понад 20 різних цифрових активів, включаючи Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL), USD Coin (USDC).

Robinhood дебютувала зі своїм сервісом криптотрейдингу в ЄС у грудні минулого року. Хоча користувачі могли купувати та продавати криптовалюти, вони не могли переказувати їх на сторонні платформи або власні гаманці для самостійного зберігання.

Європейські пропозиції Robinhood

Згідно з пресрелізом, наданим CryptoPotato, Robinhood Crypto надає клієнтам в Європі кешбек 1% на всі криптовалютні депозити протягом обмеженого часу, що виплачується тим же активом, але з урахуванням встановленого ліміту.

Йоганн Кербрат, керівник криптопідрозділу Robinhood, зазначив:

“Із запуском криптопереказів в Європі ми робимо самостійне зберігання і вхід в DeFi простішим і доступнішим для наших клієнтів. Підтримка депозитів і зняття коштів дає клієнтам більше контролю над своїми криптовалютами, гарантуючи при цьому безпечний, недорогий і надійний досвід, який вони очікують від Robinhood.”

В інтерв’ю CNBC Кербрат висловив оптимізм щодо потенціалу Європейського Союзу стати значним ринком для цифрових валют. Він вважає, що регіон буде ставати все привабливішим завдяки впровадженню сприятливого для криптовалют регулювання MiCA.

Кербрат підкреслив, що після повного впровадження MiCA весь ЄС працюватиме в рамках єдиного регуляторного режиму, що полегшить доступ до криптовалют та ведення криптобізнесу.

Прибутки Robinhood перевершили очікування

Звіт про прибутки Robinhood, опублікований 8 травня, підкреслив значне зростання фінансових показників за перший квартал 2024 року. Торгова платформа отримала рекордний дохід у розмірі $618 млн, що на 40% більше, ніж у попередньому році.

Лише дохід від криптовалют зріс на 232% і склав $126 млн. Компанія повідомила про чистий прибуток у розмірі $157 млн, або 18 центів на акцію, що перевищило середню оцінку аналітиків на 6 центів. Це помітне відновлення після збитків попереднього року в розмірі $511 млн.

Також у вересні стало відомо, що Robinhood уклала мирову угоду на суму $3,9 млн із прокуратурою Каліфорнії, яка звинуватила платформу у порушенні з 2018 по 2022 рік законів про захист прав споживачів.

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