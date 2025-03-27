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Robinhood планує вихід у банківський сектор

27.03.2025 17:00
Ольга Деркач
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Криптовалютна торгова платформа Robinhood планує розширити свої послуги та запустити власний банківський продукт

Robinhood планує вихід у банківський сектор

Robinhood планує вихід у банківський сектор Фото: freepik.com

Пізніше цього року Robinhood відкриє чекові та ощадні рахунки для Gold підписників, але з деякими особливостями.

За словами Діпака Рао, віце-президента і генерального директора Robinhood Money, компанія прагне бути для своїх клієнтів не стільки традиційним банком, скільки приватним банкінгом, що нагадує послуги приватного банкінгу.

Хоча Robinhood впроваджує послуги, подібні до банківських, він не є банком. Натомість він співпрацюватиме з установою-партнером, щоб запропонувати захист Федеральної корпорації страхування вкладів на гроші споживачів. На своєму сайті компанія повідомила, що банківські послуги надаватиме Coastal Community Bank.

Згідно із заявою, річна відсоткова ставка за високоприбутковим ощадним рахунком, ймовірно, коливатиметься на рівні 4%, коли продукт буде запущено, клієнти матимуть доступ до планування покупки нерухомості та податкових консультацій, а також зможуть замовити готівку, яка буде доставлена до їхнього порогу в той же день через застосунок. Остання послуга все ще надається деякими старими банками, але з кількаденним запізненням.

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Основні банківські послуги є ще одним кроком в амбіціях Robinhood стати універсальним банком для задоволення фінансових потреб споживачів, об’єднуючи інвестиційні, банківські, пенсійні та інші продукти під єдиним брендом.

В рамках традиційної інвестиційної діяльності Robinhood, компанія також представляє індивідуальну послугу з управління капіталом, обмеживши плату для своїх підписників Gold на рівні $250 на рік. Ця пропозиція надасть клієнтам доступ як до окремих акцій, так і до біржових фондів і мінімізує оподатковуваний прибуток, причому клієнти Gold зможуть отримати доступ до неї вже зараз, а всі інші клієнти — наступного місяця. Згідно з повідомленням, всі клієнти сплачуватимуть комісію за управління в розмірі 0,25%.

Послуги з управління капіталом будуть доповнені пропозицією штучного інтелекту (ШІ) під назвою Robinhood Cortex, яка надаватиме інвесторам аналіз та інформацію для оптимізації їхніх портфелів.

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Джерело: Bloomberg.

Рубрики: БанкиКриптовалютиСвітНовиниТехнології
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