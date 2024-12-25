Чи купуватиме Robinhood Біткоїн — директор компанії

Генеральний директор компанії Robinhood Володимир Теньов повідомив, що наразі організація не має намірів вкладати кошти в Біткоїн, хоча обговорення цього питання триває

Про це Теньов розповів в інтерв’ю з популярним блогером Ентоні Помпліано, зазначає Incrypted.

«Так, ці розмови виникають час від часу. Одна з причин цього полягає в тому, що ми все глибше занурюємося в цю сферу. Ми тримаємо на балансі різні криптоактиви. Якщо ви хочете обробляти транзакції, то маєте тримати певну кількість токенів і монет на балансі», — сказав Теньов.

При цьому Теньов пояснив, що існують певні причини утримуватися від того, щоб зробити Біткоїн казначейським активом. Зокрема, це може вплинути на те, як компанію сприймають інвестори.

Також він зауважив, що акції Robinhood вже мають високу кореляцію з Біткоїном.

«Я можу сказати, що ми не відкидаємо інвестицій у Біткоїн. Поки що ми цього не зробили», — зазначив він.

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Теньов зазначив, що теоретично на баланс компанії можна розмістити майже будь-який актив. Багато організацій саме так і роблять, інвестуючи свої резерви, але, як підкреслив він, зазвичай це завдання виконує окремий підрозділ, а не головна компанія.

Щодо акцій Robinhood, то вони наразі перебувають у спадному тренді після зростання, яке спостерігалося в листопаді та на початку грудня 2024 року. Попри це, на місячному графіку за цією позицією зафіксовано приріст у 7,2%.

В ході інтерв’ю також обговорювалися питання токенізації акцій, зміни інвестиційної поведінки, переваг цілодобової торгівлі цінними паперами та впровадження штучного інтелекту на фондовому ринку.

Нагадаємо, що Robinhood запускає сервіс криптовалютних переказів у Європі. Дочірня компанія Robinhood Markets розширює свої криптовалютні пропозиції в ЄС, надаючи клієнтам можливість вносити та виводити понад 20 різних цифрових активів, включаючи Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL), USD Coin (USDC).

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