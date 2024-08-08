Криптовалютний дохід Robinhood зріс на 161% у другому кварталі 2024

Брокер Robinhood Markets, Inc. повідомив про значне зростання прибутку в другому кварталі: дохід від криптовалютних транзакцій збільшився на 161%, досягнувши $81 млн. Це вдвічі перевищує дохід від операцій з акціями в тому ж кварталі

Загальний дохід компанії за квартал збільшився на 40% у порівнянні з аналогічним кварталом минулого року до $682 млн. Торгівля опціонами залишається найбільшим джерелом доходу Robinhood, заробивши $327 млн у другому кварталі.

Крім того, «умовний» обсяг торгівлі цифровими активами зріс на 137% порівняно з аналогічним періодом минулого року до $21,5 млрд, але це менше, ніж у першому кварталі 2024 року, коли він становив $36 млрд.

У червні Robinhood вийшов на ринок обміну криптовалют, придбавши Bitstamp, глобальну криптовалютну біржу. Bitstamp має понад 50 активних ліцензій та реєстрацій у різних юрисдикціях, таких як ЄС, Великобританія, США та Азія.

Тим не менш, поки що невідомо, як це придбання вплине на фінансові показники Robinhood в короткостроковій перспективі.

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Компанія також заявила, що кількість щомісячних активних користувачів зросла до 11,8 мільйонів, що на 9% більше, ніж у попередньому році. Чистий прибуток злетів до $188 млн, збільшившись на 652%, а прибуток на акцію зріс до $0,21, що на 600% більше.

Дохід компанії від транзакцій збільшився на 69% до $327 млн, головним чином завдяки зростанню доходу від опціонів на 43% та збільшенню доходу від криптовалют. Також чистий процентний дохід Robinhood зріс на 22% завдяки збільшенню кредитування цінними паперами та короткостроковій процентній ставці.

Аналогічно, преміум-сервіс підписки Robinhood Gold збільшив кількість підписників на 61%, досягнувши позначки в 2 мільйони. Компанія також зафіксувала рекордний показник чистих депозитів — $132 млрд, а річний сукупний темп зростання склав 41%.

Незважаючи на вражаючі показники зростання, акції Robinhood (HOOD) знизилися на 0,52% після оголошення прибутку. На момент закриття ринку акції компанії коштували $17,12, що свідчить про незначне зниження в неробочий час.

Нагадаємо, що топменеджер Robinhood може замінити голову SEC Генслера за президентства Трампа. Криптовалютна спільнота очікує, що CLO Robinhood замінить голову SEC Гері Генслера, якщо Дональд Трамп здобуде перемогу на президентських виборах у США.

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За матеріалами: Coin Gape.