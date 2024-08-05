Robinhood зупинив цілодобову торгівлю через обвал ринку

Популярна платформа для торгів Robinhood тимчасово відключила цілодобову торгівлю, що викликало занепокоєння серед інвесторів

Хоча брокерська компанія офіційно не коментувала цей крок, соціальні медіа-платформи сповнені повідомлень.

Скріншоти, якими користувачі поділилися в соціальній мережі X, схоже, підтверджують призупинення роботи. На думку деяких користувачів, зупинка пов’язана зі сплеском продажів, що нагадує сценарій «чорного понеділка».

Деякі користувачі вважають, що цей захід може потенційно захистити роздрібних інвесторів від панічних продажів під час підвищеної волатильності ринку. Однак деякі з них виступають проти, кажучи: «Це не захист торгівлі, це її знищення».

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Рішення було прийнято на тлі сильного спаду на ринку, коли основні індекси та криптовалюти різко впали. Японський індекс Nikkei 225 впав на 12,7%, в той час як Біткоїн і Ethereum досягли багатомісячних мінімумів. Біткоїн впав до найнижчого рівня з лютого, впавши більш ніж на 10% нижче $52 000, в той час як Ethereum досяг піврічного мінімуму близько $2300.

Настрої інвесторів постраждали від збігу негативних факторів. Розчаровуючі дані по зайнятості в США, сповільнення зростання акцій технологічних компаній і масова ліквідація на крипторинку — все це сприяло розпродажу криптовалют. До того ж, рішення японського центрального банку підвищити процентні ставки погіршило ситуацію.

Хоча зупинка Robinhood викликала подив, деякі аналітики стверджують, що вона може потенційно захистити роздрібних інвесторів від імпульсивних рішень про продаж у період надзвичайної волатильності. Однак цей крок також викликав занепокоєння щодо маніпулювання ринком і загального стану фінансової системи.

Раніше ми писали про 3 можливі причини падіння Біткоїна. За тиждень Біткоїн впав з багатотижневого піку в $70 000 до рівня нижче $55 000, а ненадовго навіть пробив рівень $50 000.

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За матеріалами: The Crypto Times.