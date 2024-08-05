Фондові ринки падають: причини та наслідки

Глобальні фондові ринки перебувають у стані падіння, викликаного занепокоєнням щодо уповільнення економіки США

Побоювання рецесії в США змусили інвесторів втекти від ризику, водночас покладаючись на те, що буде потрібно зниження ставок, щоб врятувати зростання.

Розпродаж був найбільш лютим в Азії, де через потік спрацювали автоматичні вимикачі. Японські акції впали найсильніше за десятиліття, а єна підскочила, як і швейцарський франк.

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Ф’ючерси Nasdaq впали на 3% після падіння більш ніж на 6%. Акції технологічних фірм із «Чудової сімки» очікують різкого падіння, причому Nvidia, Apple і Tesla впали більш ніж на 5% на передринкових торгах.

Акції в Європі зазнали менш виражених втрат, але базові індекси там все ще впали більш ніж на 2%.

Індикатор страху на Волл-стріт — VIX — торгується на рівнях, яких не було з червня 2020 року.

Наслідки ситуації на фондових ринках

Минулого тижня Федеральна резервна система (ФРС) США здивувала тим, що виявилася дещо неоднозначною щодо зниження ставок у вересні, що майже всі учасники ринку вважали безсумнівним фактом.

Через це трейдери роблять ставку на те, що глобальні центральні банки повинні будуть вжити заходів, а деякі навіть роблять ставку на екстрене зниження ставки ФРС.

Зокрема трейдери заклали в ціну 100%-ву ймовірність зниження базових пунктів (б.п.) у вересні, 71%-ву ймовірність зниження ставок на 50 б.п. і лише 29%-ву ймовірність зниження ставок на 25 б.п.

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Водночас український інвестор та підприємець Михайло Пацан прогнозує, що ФРС до кінця року зменшить відсоткову ставку на 1.25%, причому перші два зниження можуть бути зразу на 0,5%. За його словами, найближчим часом будуть хороші точки входу для ринку акцій США та криптовалют.

«Вслід за Баффетом може піти рітейл інвестор, оскільки ними керують емоції. В той же час, пенсійні фонди будуть ребелансувати свої портфелі в бік меншого ризику, тобто купівлі державних облігацій США. Перетік коштів в менш ризикові активи розпочався ще на початку літа і думаю продовжиться і надалі», — зазначає експерт.

Якщо поглянути на криву строків погашення, то дохідність 10-річних казначейських облігацій США впала до 3,75% у неділю ввечері порівняно з 4,25% лише тиждень тому, що на 150-175 б.п. менше від поточного цільового показника ФРС у 5,25%-5,50%.

Величезне падіння прибутковості казначейських облігацій також затьмарило звичайну привабливість долара США та призвело до падіння курсу долара США на 0,4% порівняно з кошиком інших основних валют.

На товарних ринках золото трохи втратило свою привабливість, знизившись на 0,5% до 2431 долара за унцію.

Ціни на нафту знизилися, оскільки занепокоєння щодо глобального попиту на енергоносії компенсували занепокоєння щодо потенційного впливу на постачання конфлікту на Близькому Сході, що розширюється.

Нагадаємо, масова корекція на криптовалютних і традиційних ринках також вплинула і на найбільші криптовалюти. Зокрема, великий розпродаж криптовалют на вихідних прискорився в неділю ввечері в США, в результаті чого Біткоїн (BTC) впав до рівнів, небачених з лютого, а Ethereum (ETH) повернувся до цін, небачених з січня.

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За матеріалами Reuters, Bloomberg