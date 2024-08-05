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S&P знизило рейтинг України до «вибіркового» дефолту: в чому причина

05.08.2024 10:20
Ольга Деркач
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S&P Global знизило кредитний рейтинг України до «вибіркового» дефолту після того, як країна пропустила цього тижня виплату за міжнародними облігаціями

S&P знизило рейтинг України до «вибіркового» дефолту: в чому причина

S&P знизило рейтинг України до «вибіркового» дефолту: в чому причина Фото: freepik.com

Хоча виплата в розмірі $34 млн все ще перебуває в «пільговому періоді», S&P заявило, що шанси на її здійснення невеликі, враховуючи, що президент України Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє припинити виплати за боргом до завершення його реструктуризації.

«Ми не очікуємо виплат протягом договірного пільгового періоду, який становить 10 робочих днів», — сказано в повідомленні рейтингового агентства, додавши, що після реструктуризації рейтинг облігацій країни знизиться до рівня D, що означає повномасштабний дефолт.

Очікується, що це не триватиме довго.

«Після того, як реструктуризація комерційного боргу в іноземній валюті набуде чинності, ми можемо вважати дефолт вилікуваним і підвищити рейтинг, — сказано в повідомленні S&P. — Ми схильні оцінювати більшість суверенних боргових зобов’язань, що виходять з дефолту, в категоріях CCC або B в залежності від кредитних факторів після дефолту, в тому числі нових умов державного боргу».

До повномасштабного вторгнення росії у 2022 році S&P присвоїло Україні рейтинг B.

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Однак витрати на війну призвели до того, що співвідношення боргу до ВВП зросло з близько 60% до більш ніж 80%.

Міжнародний валютний фонд прогнозує, що без реструктуризації наступного року він майже досягне 100%. Він хоче, щоб реструктуризація допомогла знизити цей показник до 82% до 2028 року.

Однак реструктуризація вплине лише на міжнародні облігації, на які припадає трохи менше $22 млрд — менше 15% — від загального боргового навантаження, що перевищує $140 млрд.

Зниження рейтингу S&P не вплинуло на борговий рейтинг України в національній валюті CCC+, який покриває значний пакет гривневих облігацій, на відміну від доларових.

Деноміновані в гривні боргові зобов’язання в основному належать центральному банку України та вітчизняним банкам, половина з яких є державними.

Дефолт за цими зобов’язаннями «посилить проблеми банківського сектору», попередило S&P, збільшуючи ймовірність того, що уряду доведеться вливати гроші в банки, тим самим «обмежуючи вигоди від полегшення боргового тягаря».

Нагадаємо, що Україна домовилася з кредиторами про реструктуризацію боргу. Після місяців переговорів та наполегливої роботи з приватними кредторами, МВФ та офіційними кредиторами, Україна досягла принципових домовленостей з Комітетом власників єврооблігацій щодо комплексної реструктуризації зовнішнього державного комерційного боргу.

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За матеріалами: Reuters.

Рубрики: Війна з РосієюГрошіСвітНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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