Як обчислюють пенсійний стаж, отриманий до 2000 року

Під час формування майбутньої пенсії ключову роль відіграють роки страхового стажу та суми офіційного доходу, які людина отримувала протягом трудової діяльності. У загальному порядку внески зараховуються, починаючи з 1 липня 2000 року. Однак період роботи до цієї дати також може увійти до страхового стажу — за умови, що збережені документи, які підтверджують доходи. Крім цього, для жінок декретна відпустка автоматично враховується у стаж

Які періоди враховуються для пенсії?

У відповіді на запит 24 Каналу в Пенсійному фонді пояснили, що при обчисленні пенсії в Україні застосовується заробіток за весь страховий стаж, починаючи з 1 липня 2000 року. Втім, зарплата за період до цієї дати також може бути зарахована, хоча й за окремими правилами.

Йдеться про можливість включення заробітку за будь-які 60 місяців роботи до 30 червня 2000 року. Для цього потрібне документальне підтвердження доходів, а також ситуація, коли після 1 липня 2000 року людина має менше ніж 60 місяців страхового стажу.

Чи може страховий стаж перериватися?

Розмір пенсії за віком визначають із двох основних показників — тривалості страхового стажу та заробітку, з якого сплачувалися внески. Водночас Пенсійний фонд нагадує, що для жінок декретна відпустка не перериває стаж. У чинному законодавстві, зокрема в Законі № 1058, узагалі немає поняття «безперервного стажу», і саме це підкреслюють у фонді.

Догляд за дитиною до трирічного віку зараховується до страхового стажу у два способи. До 1 січня 2005 року цей період включають на підставі свідоцтва про народження дитини. Починаючи з 1 січня 2005 року, стаж зараховується, якщо жінка отримувала державну допомогу по догляду за дитиною до трьох років.

Коли наступного року можна буде виходити на пенсію?

В Україні щороку збільшується мінімальний необхідний страховий стаж для виходу на пенсію у 60 років — кожного року цей показник зростає на 12 місяців. У підсумку у 2028 році для виходу на пенсію у 60-річному віці знадобиться вже 35 років стажу.

У 2026 році право на пенсію після досягнення 60 років отримають ті, хто матиме щонайменше 33 роки страхового стажу. Якщо ж накопичено менше ніж 33 роки, тоді вийти на пенсію можна буде у 63 або 65 років — залежно від того, скільки стажу людина фактично має.

