Ціни на які продукти зростають найшвидше — Гетманцев

За даними Держстату, вартість основних продуктів харчування в Україні зросла на 17,2% (вересень 2025 року до вересня 2024 року)

Про це розповів голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, найбільше подорожчали яйця (+50,9%), фрукти (+30,4%), м’ясо (+24,8%), олія соняшникова (+28,1%), молоко (+17,1%) – тобто все, що є в базовому споживчому кошику.

Якщо ж дослідити середні ціни по країні, то річне зростання по окремим продуктам вражає. Так, яйця подорожчали з 35,3 до 54,2 грн за десяток, яблука – з 26,5 до 48,8 грн за кілограм.

М’ясо теж зросло у ціні: свинина – з 182,7 до 251,8 грн за кілограм, куряче філе – з 168,3 до 226,3 грн, а курячі тушки – з 91 до 118 грн.

Голова Комітету пояснює, що продовольча інфляція продовжує тиснути на бюджет українців і залишається ключовим ризиком для купівельної спроможності населення. Зрозуміло, що кінцеві інфляційні результати 2025 року й надалі залежатимуть від багатьох значущих факторів, зокрема від перебігу війни, фактичних обсягів і якості зібраного врожаю, надходження зовнішньої допомоги і підтримки стійкості валютного ринку,

«Але вже сьогодні треба думати, як жити українцям у наступному році. Саме тому вкотре наголошую, що в Бюджеті-2026 мають бути закладені соціальні стандарти, наближені до реального життя людей, — пише Гетманцев. — Подав відповідні пропозиції до бюджету на наступний рік».

