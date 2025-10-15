close-btn
Комітет ВРУ підтримав законопроєкт про «податок на OLX» — Гетманцев

15.10.2025 20:50
Микола Деркач

Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав законопроєкт, що встановлює правила автоматичного обміну даними про доходи користувачів цифрових платформ. Це так званий «податок на OLX»

Фото: chatgpt.com

Про це розповів голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

«Комітет рекомендував прийняти урядовий законопроєкт N14025 про внесення змін до Податкового кодексу України та Закону України «Про банки і банківську діяльність» щодо впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи в першому читанні, — написав він у Telegram. — При цьому, наш Комітет передбачив загальну пільгу на продажі товарів українцями через платформи у 2000 євро на рік без сплати податків».

За його словами, цей документ є ключовим кроком на шляху гармонізації національного податкового законодавства з правом Європейського Союзу та Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), що сприятиме виконанню міжнародних зобов’язань України як країни-кандидата на членство в ЄС та ОЕСР.

Імплементація європейських та світових стандартів

Законопроєкт Кабінету Міністрів України передбачає імплементацію Модельних правил ОЕСР щодо звітності операторів цифрових платформ (Model Rules for Reporting by Platform Operators) та положень Директиви Ради (ЄС) 2021/514 (DAC 7), яка оновлює механізми адміністративної співпраці у сфері оподаткування в межах Євросоюзу.

Фактично, це означає, що Україна долучається до європейської системи прозорості цифрової економіки, де дані про доходи осіб, отримані через цифрові платформи, автоматично передаються між податковими органами різних держав.

Читайте також: Оподаткування продажів на онлайн-платформах: що пропонує уряд і які зміни чекати

Міжнародні зобов’язання та довіра партнерів

Запровадження цього механізму — не лише технічна вимога, а міжнародне зобов’язання України. Воно визначене Меморандумом між Україною та Міжнародним валютним фондом про економічну та фінансову політику та Національною стратегією доходів України.

На практиці це створює умови для взаємного обміну інформацією:

  • Державна податкова служба України щороку отримуватиме дані від компетентних органів іноземних юрисдикцій — сторін Багатосторонньої угоди компетентних органів про автоматичний обмін інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи (DPI Agreement);
  • водночас ДПС передаватиме партнерам відповідну інформацію про їхніх резидентів.

Україна у спільному європейському цифровому просторі

За словами Гетманцева, імплементація Модельних правил ОЕСР у національне податкове законодавство — обов’язкова передумова для приєднання України до Багатосторонньої угоди DPI.

Це — умова довіри з боку міжнародних партнерів і водночас частина зобов’язань нашої держави як кандидата на членство в ЄС.

«Прийняття цього урядового законопроєкту наблизить Україну до повноцінної участі у європейській податковій архітектурі, де прозорість, автоматичний обмін і податкова відповідальність — не просто технічні інструменти, а ознаки цивілізованої економіки та довіри між державами, — зазначив голова Комітету. — Це — єдиний шлях до Європи, до зрілої податкової системи, де прозорість є правилом, а не винятком».

