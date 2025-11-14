Гетманцев назвав головні проблеми пенсійної системи України

Голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів про декілька важливих проблем пенсійної системи України

Як пояснив політик, пенсійна формула, яка діє сьогодні в Україні, не має нічого спільного зі справедливими розрахунками.

По-перше, формула нарахування пенсій фактично порушує базові міжнародні стандарти, закріплені Конвенцією Міжнародної організації праці про мінімальні норми соціального забезпечення №102.

«За міжнародною нормою, сума пенсії повинна бути достатньою для утримання родини пенсіонера в здорових і гідних умовах життя – при наявності в особи не менше 30 років стажу роботи пенсія має бути не менше 40% заробітку. За нашим законодавством, при наявності 30 років страхового стажу пенсія призначається в розмірі 30% заробітку. Фактично, за чинною пенсійною формулою 1 рік стажу дорівнює лише 1% заміщення в пенсії, і навіть за 35 років роботи людина отримує лише 35% від своєї зарплати – замість гарантованих 40%. Тобто такий підхід забирає в людини щонайменше 5% ще на етапі розрахунків», — пояснює Гетманцев.

По-друге, замість того, щоб брати актуальну середню зарплату в країні на момент виходу людини на пенсію, держава використовує показник середньої зарплати за 3 попередні роки. Тобто людина, яка чесно працювала десятиліттями, автоматично отримує менше – на практиці це мінус близько 14% пенсії.

«Загальні втрати сягають сумарно 19% ще на старті розрахунків», — пояснює голова Комітету ВРУ з питань фінансів.

Читайте також: Пенсійна система України демонструє тривожні тенденції — Гетманцев

За його словами, ще одна велика проблема пенсійної системи – індексація, яка фактично не працює.

«Людині не індексують її пенсію, індексують лише базу, з якої колись зробили розрахунок. Але навіть ця база застаріла: замість актуальних показників в розрахунках пенсій постійно використовують зарплатну базу за 2017 рік (середню за 2014-2016 роки) і послідовно множать її на всі виведені з цього часу коефіцієнти. Станом на 2024 рік – це 8914 грн. І вже з цієї суми кожному розраховують пенсію, — пояснює Гетманцев. — У результаті, навіть якщо економіка зростає, а зарплати збільшуються, пенсіонер залишається ні з чим».

У 2025 році розрив між реальною середньою зарплатою в країні та тією, яку використовують для розрахунку пенсій, уже сягає 49%. Тобто майже половину свого потенційного доходу люди втрачають лише через те, що держава не оновлює базу.

А оскільки з 2021 року пенсія призначається з більшої суми – вона взагалі не індексується.

«Фінальний результат дії всіх перекручених формул – заниження пенсії на виході більш ніж удвічі. Людина, яка 35 років працювала і отримувала середню зарплату, сьогодні при виході на пенсію у 2025 році за чинною формулою отримуватиме лише близько 3119 грн. Тоді як за іншою, все ж таки більш справедливою, системою розрахунку пенсія мала б становити приблизно 6995 грн. “Дрібниця” у 55,4%, яка вирішує, чи людина зможе жити, чи буде виживати, — зазначив політик. — Так не має бути. Цю несправедливість терміново потрібно виправляти, якщо ми справді говоримо про повагу до людей, що чесно працюють».

