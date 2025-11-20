Грошова допомога для українців із 1 грудня: хто може отримати виплати

Міжнародні організації продовжують підтримувати українців, які постраждали від війни. Програми реалізують Міністерство соціальної політики, Міністерство цифрової трансформації та Програма розвитку ООН

Підбірку програм допомоги українцям підготували журналісти інформаційного порталу «Факти».

Хто має право на виплати

Допомогу надають внутрішньо переміщеним особам, пенсіонерам, багатодітним родинам, людям з інвалідністю, мешканцям прифронтових та деокупованих громад і тим, хто втратив житло. Першими кошти отримують малозабезпечені родини, самотні літні люди, жінки, які виховують дітей самостійно, та сім’ї з дітьми з інвалідністю.

Допомога надходить від ЮНІСЕФ, УВКБ ООН, Всесвітньої продовольчої програми ООН, Червоного Хреста, Red Rose CDS Limited, організації Людина в біді, NRC, ACTED, Handicap International та Карітас Україна.

Як подати заявку

Виплати здебільшого розраховані на три місяці. Кошти перераховують на банківські рахунки або видають через Укрпошту. Реєстрація здійснюється через офіційні сторінки організацій у Facebook або офлайн. Благодійні фонди ніколи не запитують паролі чи коди карток — це ознака шахрайства.

Багато організацій отримують списки вразливих родин від місцевої влади, щоб допомога надходила тим, хто її реально потребує.

Доступні програми у грудні

Програм підтримки українців наразі досить багато, розглянемо декілька з них.

Норвезька рада у справах біженців (NRC)

Підтримує ВПО та мешканців прифронтових громад. Виплата становить 2 200 грн на особу на місяць протягом трьох місяців. Прийом заявок тимчасово призупинено. Гаряча лінія: 0 800 302 007.

Три програми ЮНІСЕФ

Багатоцільова допомога для сімей із дітьми

Спрямована на родини, які постраждали від бойових дій чи були евакуйовані. Сума — 10 800 грн на людину на три місяці (до п’яти отримувачів у родині).

Підтримка родин, що постраждали від ракетних ударів

Для домогосподарств, де є поранені або загиблі через вибухи. Виплата — 16 700 грн на родину.

Зимова допомога для сімей із дітьми

Її отримують родини, які живуть у 10-кілометровій зоні біля фронту, та вразливі домогосподарства до 50 км від лінії бойових дій. Сума — 19 400 грн на родину, незалежно від кількості членів. Програма діє у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях. Додаткова реєстрація не потрібна.

Детальніше про доступні програми читайте у матеріалі Фактів.

