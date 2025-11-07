Деякі українці зможуть отримати додаткові виплати до зарплати

Деякі офіційно працевлаштовані українці зможуть отримати додаткові гроші до своєї зарплати. Йдеться про нову одноразову допомогу для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), яку уряд назвав «сьома виплата»

Сума виплати становить 2000 гривень. Її призначать тим переселенцям, які після вимушеного переїзду офіційно працевлаштувалися або відкрили власну справу й безперервно працювали не менше шести місяців. Така ініціатива має на меті підтримати тих, хто, незважаючи на складні життєві обставини, продовжує працювати, сплачувати податки та робити внесок у розвиток економіки країни.

У Пенсійному фонді пояснили, що гроші нараховуватимуть у наступному місяці після завершення шестимісячного періоду безперервної офіційної зайнятості. Підтвердження факту роботи або підприємницької діяльності відбуватиметься автоматично — через дані з реєстру застрахованих осіб.

Крім того, підтвердити зайнятість можна буде й самостійно.

Для цього підійде:

довідка з місця роботи, яка підтверджує сплату єдиного соціального внеску;

копія податкової декларації платника єдиного податку, поданої до Державної податкової служби.

Цікаве по темі: Скільки можна стояти на біржі праці під час воєнного стану

Після перевірки даних кошти автоматично зараховуватимуться на рахунок одержувача.

За словами урядовців, ця виплата стане додатковою мотивацією для переселенців офіційно влаштовуватися на роботу чи розвивати власний бізнес. Окрім стимулу працювати, допомога у розмірі 2000 гривень дозволить покрити частину необхідних витрат — наприклад, оплату комунальних послуг, інтернету, придбання продуктів або медикаментів.

Нагадаємо, що в Україні право на отримання пенсії по інвалідності гарантоване навіть тим громадянам, які не мають жодного трудового чи страхового стажу — за умови, що вони належать до певних категорій, визначених чинним законодавством. Призначення таких державних виплат здійснюється лише після дотримання встановлених правил, процедур та правильного подання необхідного пакета документів до відповідних органів.

