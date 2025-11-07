close-btn
PaySpaceMagazine

Деякі українці зможуть отримати додаткові виплати до зарплати

07.11.2025 19:30
Ольга Деркач

Деякі офіційно працевлаштовані українці зможуть отримати додаткові гроші до своєї зарплати. Йдеться про нову одноразову допомогу для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), яку уряд назвав «сьома виплата»

Деякі українці зможуть отримати додаткові виплати до зарплати

Фото: pixabay.com

Сума виплати становить 2000 гривень. Її призначать тим переселенцям, які після вимушеного переїзду офіційно працевлаштувалися або відкрили власну справу й безперервно працювали не менше шести місяців. Така ініціатива має на меті підтримати тих, хто, незважаючи на складні життєві обставини, продовжує працювати, сплачувати податки та робити внесок у розвиток економіки країни.

У Пенсійному фонді пояснили, що гроші нараховуватимуть у наступному місяці після завершення шестимісячного періоду безперервної офіційної зайнятості. Підтвердження факту роботи або підприємницької діяльності відбуватиметься автоматично — через дані з реєстру застрахованих осіб.

Крім того, підтвердити зайнятість можна буде й самостійно.

Для цього підійде:

  • довідка з місця роботи, яка підтверджує сплату єдиного соціального внеску;
  • копія податкової декларації платника єдиного податку, поданої до Державної податкової служби.

Цікаве по темі: Скільки можна стояти на біржі праці під час воєнного стану

Після перевірки даних кошти автоматично зараховуватимуться на рахунок одержувача.

За словами урядовців, ця виплата стане додатковою мотивацією для переселенців офіційно влаштовуватися на роботу чи розвивати власний бізнес. Окрім стимулу працювати, допомога у розмірі 2000 гривень дозволить покрити частину необхідних витрат — наприклад, оплату комунальних послуг, інтернету, придбання продуктів або медикаментів.

Нагадаємо, що в Україні право на отримання пенсії по інвалідності гарантоване навіть тим громадянам, які не мають жодного трудового чи страхового стажу — за умови, що вони належать до певних категорій, визначених чинним законодавством. Призначення таких державних виплат здійснюється лише після дотримання встановлених правил, процедур та правильного подання необхідного пакета документів до відповідних органів.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Які пільги надає українцям пенсійне посвідчення

Як самостійно розрахувати розмір субсидії на оплату комуналки

Українці отримають зимовий пакет підтримки від держави

Джерело: Час дій.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
google news
Новини по темі
Як змінилися міжнародні резерви України у жовтні — НБУ 07.11.2025

Як змінилися міжнародні резерви України у жовтні — НБУ
Світовий борг сягнув рекордних $307 трлн 07.11.2025

Світовий борг сягнув рекордних $307 трлн
Українські стартапи можуть залучити $10 000 в рамках нового проєкту 07.11.2025

Українські стартапи можуть залучити $10 000 в рамках нового проєкту
Скільки єдиного податку сплатили ФОПи у 2025 06.11.2025

Скільки єдиного податку сплатили ФОПи у 2025
Уряд схвалив проєкт Держбюджету України на 2026 рік 06.11.2025

Уряд схвалив проєкт Держбюджету України на 2026 рік
Скільки заробили найбільші українські компанії у 2025 — YouControl 06.11.2025

Скільки заробили найбільші українські компанії у 2025 — YouControl
Вибір редакції
Всі
Ювілейна Премія PSM Awards 2025: десять років у центрі фінансових інновацій
ТОП статей 06.11.2025

Ювілейна Премія PSM Awards 2025: десять років у центрі фінансових інновацій

 Що буде з Біткоїном та іншими криптовалютами у листопаді 2025: думки аналітиків
ТОП статей 06.11.2025

Що буде з Біткоїном та іншими криптовалютами у листопаді 2025: думки аналітиків
Останні новини
Сьогодні  20:40

Digital Retail Forum 2025: як технології змінюють український ритейл та онлайн-торгівлю

 Сьогодні  18:20

5 альткоїнів, на які варто звернути увагу у листопаді

 Сьогодні  17:10

Як змінилися міжнародні резерви України у жовтні — НБУ

 Сьогодні  16:00

Світовий борг сягнув рекордних $307 трлн

 Сьогодні  14:50

В Україні створили нову фондову біржу

 Сьогодні  13:40

У застосунку Дія з’явилася нова послуга

 Сьогодні  12:30

Кого та на скільки оштрафував НБУ у жовтні 2025

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.