Скільки можна стояти на біржі праці під час воєнного стану

06.11.2025 13:00
Ольга Деркач

Попри воєнний стан, держава продовжує підтримувати громадян, які втратили роботу, проте встановила низку нових правил. Розберемося хто має право на допомогу, скільки часу можна перебувати на обліку в центрі зайнятості та як змінилися розміри виплат

Фото: freepik.com

Скільки часу можна бути зареєстрованим у центрі зайнятості

Воєнний стан не обмежив тривалість перебування на обліку в центрі зайнятості, однак вплинув на тривалість і розмір грошових виплат.

Отримати статус безробітного можуть особи віком від 15 до 70 років, які не мають постійного доходу чи заробітку.

Подати заявку можна кількома способами:

  • особисто — звернувшись до найближчого центру зайнятості;
  • дистанційно — через електронну пошту або портал Дія.

Процедура займає лише кілька хвилин, а статус безробітного надають одразу. Виплати починають нараховувати з першого дня після отримання статусу.

Тривалість та розмір виплат

Під час воєнного стану виплату допомоги обмежено 90 календарними днями.

Виняток становлять громадяни передпенсійного віку — вони можуть отримувати допомогу до 360 днів.

Сума залежить від страхового стажу та середньої заробітної плати:

  • до 3 років — 50% від середнього заробітку;
  • 3–6 років — 55%;
  • 6–12 років — 60%;
  • 12–18 років — 65%;
  • 18–24 роки — 70%;
  • 24–30 років — 75%;
  • понад 30 років — 80%.

Цікаве по темі: Чи можна оформити пенсію по інвалідності без стажу

Мінімальний і максимальний розмір допомоги

Мінімальна сума виплат становить 1 500 грн. Її отримують:

  • молоді люди до 35 років без страхового стажу;
  • особи, звільнені через прогули, крадіжки, систематичне невиконання обов’язків або інші грубі порушення трудової дисципліни.

Для осіб із мінімальним страховим стажем розмір допомоги становить 3 600 грн.

З 1 січня 2025 року максимальний розмір виплат не перевищує 8 000 грн на місяць.

Чи зросте допомога по безробіттю

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, який передбачає збільшення максимальної допомоги до 12 000 грн і продовження терміну виплат до 180 днів.

Документ також пропонує повернути правління Фонду соціального страхування повноваження щодо формування річного бюджету.

Згідно з пояснювальною запискою, мета ініціативи — підсилити соціальний захист безробітних та зробити систему підтримки більш справедливою і гнучкою.

Джерело: 24 Канал.

