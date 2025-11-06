Скільки можна стояти на біржі праці під час воєнного стану

Попри воєнний стан, держава продовжує підтримувати громадян, які втратили роботу, проте встановила низку нових правил. Розберемося хто має право на допомогу, скільки часу можна перебувати на обліку в центрі зайнятості та як змінилися розміри виплат
Скільки часу можна бути зареєстрованим у центрі зайнятості
Воєнний стан не обмежив тривалість перебування на обліку в центрі зайнятості, однак вплинув на тривалість і розмір грошових виплат.
Отримати статус безробітного можуть особи віком від 15 до 70 років, які не мають постійного доходу чи заробітку.
Подати заявку можна кількома способами:
- особисто — звернувшись до найближчого центру зайнятості;
- дистанційно — через електронну пошту або портал Дія.
Процедура займає лише кілька хвилин, а статус безробітного надають одразу. Виплати починають нараховувати з першого дня після отримання статусу.
Тривалість та розмір виплат
Під час воєнного стану виплату допомоги обмежено 90 календарними днями.
Виняток становлять громадяни передпенсійного віку — вони можуть отримувати допомогу до 360 днів.
Сума залежить від страхового стажу та середньої заробітної плати:
- до 3 років — 50% від середнього заробітку;
- 3–6 років — 55%;
- 6–12 років — 60%;
- 12–18 років — 65%;
- 18–24 роки — 70%;
- 24–30 років — 75%;
- понад 30 років — 80%.
Мінімальний і максимальний розмір допомоги
Мінімальна сума виплат становить 1 500 грн. Її отримують:
- молоді люди до 35 років без страхового стажу;
- особи, звільнені через прогули, крадіжки, систематичне невиконання обов’язків або інші грубі порушення трудової дисципліни.
Для осіб із мінімальним страховим стажем розмір допомоги становить 3 600 грн.
З 1 січня 2025 року максимальний розмір виплат не перевищує 8 000 грн на місяць.
Чи зросте допомога по безробіттю
У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, який передбачає збільшення максимальної допомоги до 12 000 грн і продовження терміну виплат до 180 днів.
Документ також пропонує повернути правління Фонду соціального страхування повноваження щодо формування річного бюджету.
Згідно з пояснювальною запискою, мета ініціативи — підсилити соціальний захист безробітних та зробити систему підтримки більш справедливою і гнучкою.
