Україна домовилася з кредиторами про реструктуризацію боргу

Україна домовилася з Комітетом власників євробондів про реструктуризацію боргу

Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

«Сьогодні ми досягли принципових домовленостей з Комітетом власників єврооблігацій України. Це важливий етап процесу реструктуризації боргу, що дозволить зекономити $11,4 млрд на його обслуговуванні протягом наступних трьох років та $22,75 млрд — до 2033 року», — написав Шмигаль.

Він додав, що таким чином Україна зможе вивільнити ресурси на нагальні потреби: оборону, соціальний захист та відновлення.

Також він подякував команді Міністерства фінансів за роботу.

Крім того угоду прокоментував у своєму Facebook і міністр фінансів України Сергій Марченко.

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«Після місяців переговорів та наполегливої роботи з приватними кредторами, МВФ та офіційними кредиторами, ми досягли принципових домовленостей з Комітетом власників єврооблігацій щодо комплексної реструктуризації нашого зовнішнього державного комерційного боргу. Це важливий крок для забезпечення бюджетної стабільності та збереження фінансових ресурсів України, необхідних для продовження фінансування нашої оборони, — пише Марченко. — Завершення цієї угоди про реструктуризацію створить умови для якнайшвидшого повернення України на міжнародний ринок капіталу, коли ситуація з безпекою стабілізується, щоб фінансувати швидке відновлення та реконструкцію нашої країни».

За даними Міністерства фінансів угода про реструктуризацію передбачає, що існуючі єврооблігації в обігу будуть обміняні на пакет нових єврооблігацій із номінальним зниженням вартості боргу на 37% на початковому етапі та зниженням чистої приведеної вартості боргу на близько 60%.

Після завершення реструктуризації строк погашення єврооблігацій буде продовжено: перше погашення на суму $1,172 млрд відбудеться у 2029 році. Для порівняння, без реструктуризації, основна сума боргу в розмірі $9,381 млрд (без урахування капіталізованих відсотків) підлягала б виплаті в період з 2024 по 2029 рік.

На сайті Лондонсьої біржі повідомляється, що реструктуризація стосуватиметься 13 непогашених єврооблігацій, а також однієї облігації Укравтодору.

Кожен власник єврооблігації отримає новий пакет серії А (40% від непогашеної основної суми + прострочені відсотки) або серії B (23% від непогашеної основної суми + прострочені відсотки).

За серією А Україна відновить виплати з 1 серпня 2024 року під 1,75% річних, з 1 лютого 2026 року — 4,5%, з 1 серпня 2027 — 6%, а з 1 1 лютого 2034 — 7,75%.

За серією B виплати почнуться 1 серпня 2027 року під 3%, а з 1 лютого 2034 — 7,74%.

Раніше ми писали, що кредитори не погоджувалися на реструктуризацію боргу. І це викликало побоювання, що країна може скотитися до дефолту.

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