В Україні змінять підхід до ведення кредитних історій

Сьогодні, 8 жовтня, Верховна Рада України прийняла у першому читанні законопроєкт «Про кредитну історію» (14013), розроблення та ухвалення якого передбачено Меморандумом про економічну та фінансову політику з МВФ

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Зазначається, що законопроєкт розроблений на заміну Закону України «Про організацію формування та обігу кредитних історій» та спрямований на вдосконалення державного регулювання та нагляду за діяльністю бюро кредитних історій, посилення захисту прав позичальників, поліпшення обміну інформацією на кредитному ринку та підвищення рівня її якості.

Ключові новації законопроєкту:

розширення переліку користувачів кредитних історій та визначення правових засад розкриття бюро кредитних історій інформації, що становить банківську таємницю або таємницю фінансової послуги;

удосконалення порядку оновлення інформації про історію в разі відступлення права вимоги за кредитом, зокрема в разі виведення кредитора з ринку;

визначення переліку країн, із якими дозволений транскордонний обмін даними, та заборона на такий обмін із бюро кредитних історій країни-агресора;

визначення порядку авторизації бюро кредитних історій, а також вимоги до власників істотної участі в ньому та його керівників;

врегулювання питань нагляду НБУ за діяльністю з ведення кредитних історій та право застосовувати коригувальні заходи та заходи впливу за порушення вимог законодавства;

створення публічного електронного Реєстру бюро кредитних історій.

«Сподіваємося на подальшу підтримку зазначеного проєкту як закону в цілому, —зазначили у пресслужбі регулятора.

Раніше ми також писали, що Світовий банк залишив незмінним прогноз зростання української економіки за підсумками 2025 року — 2%, але суттєво погіршив очікування на 2026 рік. Тепер прогнозується зростання лише на 2,2%, що на 3,2% нижче, ніж у червневому прогнозі.

