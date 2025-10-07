Надходження до місцевих бюджетів зросли у 2025 — Податкова

За підсумками січня–вересня 2025 року місцеві бюджети України отримали 358,2 млрд грн податкових надходжень. Це на 47,4 млрд грн, або на 15,2% більше, ніж за аналогічний період 2024 року

Про це повідомила виконувачка обов’язків голови Державної податкової служби Леся Карнаух, пише Податкова служба України у своєму Telegram.

Посадовиця зазначила, що позитивна динаміка надходжень є результатом стабільної сплати податків бізнесом і громадянами навіть в умовах воєнного стану. За її словами, кошти, що надходять до місцевих бюджетів, є ключовим ресурсом для розвитку громад, підтримки критичної інфраструктури та реалізації соціальних програм.

Структура доходів місцевих бюджетів

Найбільшу частку надходжень традиційно забезпечує податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) — 214,1 млрд грн. Його приріст становить 16,9% у річному вимірі. На другому місці — єдиний податок, який приніс 55,9 млрд грн (+11,4%).

Податок на прибуток підприємств додав 21 млрд грн (+5%), а податок на майно — 43,3 млрд грн (+16,2%). Значне зростання спостерігається й за акцизом на вітчизняні підакцизні товари — 1,6 млрд грн, що на 38,3% більше, ніж торік.

Цікаве по темі: Скільки податків сплатили українці у вересні 2025 — інфографіка

Серед інших джерел місцевих доходів: екологічний податок — 1,2 млрд грн (+11,1%), туристичний збір — 0,2 млрд грн (+35,7%) та збір за паркування транспортних засобів — 0,16 млрд грн (+24,2%).

Леся Карнаух підкреслила, що Державна податкова служба продовжує вдосконалювати процеси адміністрування податків і зборів. Мета — забезпечити максимально прозоре, зручне та передбачуване податкове середовище для громадян і підприємців.

«Це результат відповідальної роботи бізнесу і громадян, які сумлінно сплачують податки. І це не просто кошти, це — ресурс для розвитку громад навіть в умовах війни. І ми як податкова робимо все, щоб адміністрування цих процесів було прозорим та зручним, а надходження до місцевих бюджетів стабільними та постійно зростали», — наголосила вона.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Сплатити деякі податки можна буде через Дію

Податкова автоматично стягуватиме кошти з боржників

Податкова змінила вимоги до деяких ритейлерів