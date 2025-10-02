Податкова автоматично стягуватиме кошти з боржників

Державна податкова служба України спільно із Мінцифри працює над розширенням податкових сервісів для громадян у Дії. Серед новинок — автоматизоване стягнення боргів

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Офіси податкових консультантів

Зазначається, що чимало представників спільнот вже протестували 20 офісів у столиці та регіонах. Від старту роботи підприємці та громадяни вже отримали там понад 5,1 тисячі консультацій. ДПС працює над удосконаленням сервісу: розробляються дорожні карти для найпоширеніших тем, у планах зробити онлайн запис.

Дашборд «Моніторинг податкових надходжень»

Експерти працюють над розвитком аналітичних інструментів. На вебпорталі ДПС запрацював дашборд, який дозволяє відстежувати динаміку податкових платежів, бачити виконання плану, отримувати прозорі дані про бюджет. Зважаючи на кількість пропозицій на зустрічі щодо розширення доступних даних – попит на такий продукт у громадськості чималий.

Податки через Дію

Мета – податки в один клік через Дію. І не тільки для ФОПів, а і для громадян. Ведеться робота ДПСУ з Мінцифри над розширенням податкових сервісів на Єдиному державному вебпорталі електронних послуг.

«Зокрема, хочемо створити нову послугу для громадян про майнові податки. Щоб кожен у Дії міг перевірити свої об’єкти оподаткування (нерухомість, землю, авто), звірити дані, отримати нарахування, дізнатися про борг і, звісно, сплатити податки», – зазначила в. о. Голови ДПС Леся Карнаух.

Читайте також: Чого очікувати від впровадження відкритого банкінгу в Україні: переваги, ризики та прогнози експертів

Автоматизація стягнення податкового боргу

Замість паперових платіжних інструкцій – електронні. ДПС розробила і наразі тестує програмне забезпечення для ефективнішої роботи з податковим боргом. Нова система передбачає удосконалену інформаційну взаємодію між ДПС, Казначейством та надавачами платіжних послуг. Це забезпечить примусове списання коштів з рахунків боржників в електронній формі в автоматичному режимі через систему електронних платежів Нацбанку.

Е – аудит (SAF-Т файл)

Чимало відгуків фахівці ДПСУ отримали і щодо активного тестування системи Е-аудит, яку планується запустити вже у 2026 році. Наразі платники вже подали 586 стандартних аудиторських файлів SAF-T UA. Вперше такий файл було використано ДПС для цифрового аналізу даних під час перевірки.

Е – акциз

ДПС зі свого боку вжила всіх потрібних заходів. Наразі очікуються законодавчі рішення щодо старту запуску системи. У роботі два варіанти: паралельне використання паперових та електронних марок і перенесення строків впровадження.

СМКОР

У суботу запрацювали зміни, розроблені ДПС до Постанови № 1165, мета яких – зменшити кількість субʼєктів господарювання, які стикаються з блокуванням накладних. Наразі відсоток блокування стабільний – 0,3 %, за кілька тижнів фахівці зможуть побачити перші результати нових правил.

«Традиційна тема, яка піднімається на всіх наших зустрічах, – блокування і ризиковий статус. Рада нарешті чути від асоціацій, що ці питання стали не такими гострими, як раніше. До речі, шукаємо відповідь на один із найчастіших запитів бізнесу в цьому контексті – відкриття даних про ризиковість їхніх контрагентів», – зазначила Леся Карнаух.

Наразі ДПС працює над змінами до Податкового кодексу, щоб нівелювати проблему і не порушити права платників. Експерти вже почули фідбек від учасників зустрічі про готовність долучитися до розробки норм і запобіжників. Напрацьовані пропозиції обов’язково винесуть на обговорення із бізнес-спільнотою.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Уряд розпочав підготовку продажу Сенс Банку та Укргазбанку

Частка непрацюючих кредитів у банківському секторі скорочується — НБУ

Скільки Україна залучила від продажу ОВДП у вересні — Мінфін