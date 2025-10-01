Частка непрацюючих кредитів у банківському секторі скорочується — НБУ

Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківській системі продовжує скорочуватися. За даними Національного банку України (НБУ), станом на 1 вересня 2025 року вона становила 25,3%. Це на 4,9 в. п. менше, ніж на початку року

Основним фактором поліпшення стала активізація кредитування та зростання обсягів позик кращої якості. Лише за січень-серпень банки видали нових кредитів на 183,5 млрд грн, що відповідає приросту на 14,1%. Загальний кредитний портфель банківської системи зріс до 1,482 трлн грн.

Водночас обсяг непрацюючих кредитів у банках знизився на 17,7 млрд грн, або на 4,5%. Це свідчить не лише про видачу якісніших позик, а й про поступове очищення балансів.

Поліпшення спостерігається як у сегменті бізнесу, так і серед населення. За вісім місяців 2025 року частка проблемних кредитів у фізичних осіб скоротилася на 2,3 в. п. до 13,2%. У корпоративному секторі динаміка ще помітніша: NPL знизилися на 5,7 в. п. до 33,2%.

Цікаве по темі: Скільки українці взяли іпотечних кредитів — НБУ

Важливим уточненням є показники без урахування історичних боргів: як старих проблемних портфелів державних банків, так і зобов’язань колишніх власників АТ КБ «ПриватБанк». У такому розрізі рівень NPL станом на 1 вересня становив лише 20% у держбанках та 14,6% загалом у банківській системі.

Таким чином, український банківський сектор демонструє поступове оздоровлення, попри складні макроекономічні умови. Подальше зниження частки NPL стане ключовим фактором для підвищення стійкості банківської системи та розширення можливостей кредитування економіки.

Нагадаємо, що НБУ відтепер отримує у своє пряме управління державну частку в статутному капіталі Національного депозитарію України (НДУ). Раніше цією часткою розпоряджалася Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

НБУ оштрафував небанківську фінустанову

НБУ оприлюднив прогноз облікової ставки до кінця 2026 року

НБУ пом’якшує валютні обмеження

Джерело: НБУ.