Скільки податків сплатили українці у вересні 2025 — інфографіка

За оперативними даними Державної казначейської служби, за вересень 2025 року до загального фонду державного бюджету надійшло 208,4 млрд гривень

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України.

Серед платежів, що контролюються податковими та митними органами, основні надходження забезпечено за рахунок:

49,9 млрд грн – податку на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів;

30,0 млрд грн – податку на доходи фізичних осіб та військового збору;

25,1 млрд грн – податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів (зібрано 40,1 млрд грн, відшкодовано – 15,0 млрд грн);

24,2 млрд грн – акцизного податку;

8,1 млрд грн – податку на прибуток підприємств;

5,3 млрд грн – ввізного та вивізного мита;

4,1 млрд грн – рентної плати за користування надрами.

Іншим важливим джерелом доходів загального фонду державного бюджету у вересні цього року стали кошти, отримані Україною у вигляді міжнародної допомоги (грантів) у розмірі 53,9 млрд гривень.

У цілому, за підсумками вересня 2025 року, до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 298,5 млрд грн податків, зборів та інших платежів.

Дані за січень-вересень 2025 року:

За оперативними даними Державної казначейської служби, за січень-вересень 2025 року до загального фонду державного бюджету надійшло 1,92 трлн гривень.

Серед платежів, що контролюються податковими та митними органами, основні надходження забезпечено за рахунок:

390,3 млрд грн – ПДВ з ввезених на митну територію України товарів;

260,9 млрд грн – ПДФО та військового збору;

231,6 млрд грн – ПДВ з вироблених в Україні товарів (зібрано 362,8 млрд, відшкодовано – 131,2 млрд грн);

219,7 млрд грн – податку на прибуток підприємств;

210,5 млрд грн – акцизного податку;

64,5 млрд грн – дивідендів та частини чистого прибутку;

40,0 млрд грн – ввізного та вивізного мита;

31,5 млрд грн – рентної плати за користування надрами.

Крім прибутку НБУ (84,2 млрд грн, перерахованого у квітні–травні), важливим джерелом доходів залишаються надходження у вигляді міжнародної допомоги (грантів) – 308,8 млрд гривень.

У цілому, за підсумками січня-вересня 2025 року, до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 2,71 трлн грн податків, зборів та інших платежів. Касові видатки державного бюджету за цей період становили 3,63 трлн грн, у тому числі загального фонду – 2,82 трлн гривень.

Надходження ЄСВ до фондів пенсійного та соціального страхування у січні-вересні 2025 року склали 479,2 млрд грн, з яких 55,7 млрд грн надійшло у вересні.

Фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за січень-вересень 2025 року становили 1,32 трлн грн або 92,9 % від запланованих на цей період.

Від розміщення ОВДП на фінансування державного бюджету спрямовано 382,3 млрд грн, в тому числі в іноземній валюті 90,1 млрд грн ($1,44 трлн та €638,3 млн). При цьому, за рахунок випуску військових ОВДП залучено 172,0 млрд грн.

Із зовнішніх джерел надійшло 938,12 млрд грн (або біля $22,6 млрд), у тому числі за рахунок залучення кредитів в рамках механізму ULCM – 604,2 млрд грн (або близько $14,5 млрд), зокрема:

461,5 млрд грн (€10,0 млрд) надходження коштів позики ЄС в рамках Виняткової макрофінансової допомоги (в рамках механізму ULCM);

142,7 млрд грн (2,5 млрд СПЗ) надходження коштів позики від Уряду Канади (в рамках механізму ULCM);

284,95 млрд грн (€6,14 млрд) надходження коштів позики ЄС в рамках пільгової довгострокової позики Ukraine Facility;

37,97 млрд грн (674,0 млн СПЗ) надходження коштів МВФ;

7,95 млрд грн ($190,8 млн) надходження коштів позики МБРР в рамках проекту «Створення стійкої інфраструктури у вразливих середовищах в Україні» (DRIVE);

2,1 млрд грн ($50,0 млн) надходження коштів позики МБРР в рамках проекту «Трансформація охорони здоров’я шляхом реформи та інвестицій в ефективність» (THRIVE);

0,96 млрд грн ($23,0 млн) надходження коштів позики МБРР в рамках проекту «Модернізація системи соціальної підтримки населення України»;

0,008 млрд грн ($0,21 млн) надходження коштів позики МАР (МБРР) в рамках проекту «Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей» (HOPE).

При цьому, платежі з погашення державного боргу за січень-вересень 2025 року склали 450,9 млрд грн (95,4% плану), платежі з обслуговування – 246,3 млрд грн (96,3 % плану).

