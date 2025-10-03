close-btn
Скільки ФОПів закрилися у 2025 — Опендатабот

03.10.2025 13:30
Ольга Деркач

За дев’ять місяців 2025 року в Україні було зареєстровано понад 225 тисяч нових ФОПів, свідчать дані Єдиного держреєстру. Це майже стільки ж, як і за аналогічний період торік

Фото: freepik.com

Загалом з початку року в Україні з’явилося 225 046 ФОПів. Попри легке зниження активності у січні, коли зареєстрували 21,4 тис. бізнесів, до осені кількість нових підприємців зросла до рекордних 29,6 тисяч у вересні.

Закрилося ж цьогоріч 213 293 ФОПи. Це на 11% більше, ніж за аналогічний період торік.

Понад 45 тисяч із них були відкриті лише минулого року. У підсумку нових бізнесів стало на 15 тисяч більше, ніж зникло.

Інфографіка: Опендатабот

Лідером за кількістю реєстрацій став Київ — 30,5 тисячі ФОПів. Далі йдуть Дніпропетровська область (22,2 тис.), Львівська (17,2 тис.), Київська (16,7 тис.) та Одеська (16,4 тис.).

Інфографіка: Опендатабот

Найбільше закриттів зафіксовано також у столиці — 27,5 тисяч, а також у Дніпропетровській (19,1 тис.), Харківській (17,7 тис.) та Одеській (16,1 тис.) областях.

Цікаве по темі: В Україні планують суттєво ускладнити процедуру закриття ФОП

Інфографіка: Опендатабот

Традиційно найпопулярнішою сферою серед новостворених підприємців є торгівля — на неї припало 29% нових реєстрацій у роздрібному та 8% в оптовому сегменті. Далі за популярністю — IT, ресторанний бізнес та інформаційні послуги.

Інфографіка: Опендатабот

Закривалися ФОПи здебільшого у тих самих сферах.

Цього року шестеро з десяти нових ФОПів — жінки. У Сумській області їхня частка перевищила 63%. Вони найактивніше розвивають бізнес у сфері послуг, освіти, виробництва одягу та медицини. Чоловіки ж частіше обирають доставку, логістику, будівництво та ремонт техніки.

Свою присутність в українському бізнесі посилюють і нерезиденти: 1 648 нових ФОПів цьогоріч відкрили іноземці, найбільше — громадяни Азербайджану, росії, Узбекистану, Молдови та Вірменії.

Інфографіка: Опендатабот

Нагадаємо, що з 1 жовтня 2025 року зменшиться кількість умов, коли ФОП та інші самозайняті особи, за яких ЄСВ повністю сплатив роботодавець, матимуть право не сплачувати ЄСВ за себе – тепер не потрібно буде мати основне місце роботи.

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнес
