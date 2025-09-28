З 1 жовтня зміняться правила сплати ЄСВ для ФОП та самозайнятих осіб

З 1 жовтня 2025 року зменшиться кількість умов, коли ФОП та інші самозайняті особи, за яких ЄСВ повністю сплатив роботодавець, матимуть право не сплачувати ЄСВ за себе – тепер не потрібно буде мати основне місце роботи

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Отже, для звільнення від сплати ЄСВ за себе ФОП та інших самозайнятих осіб залишиться лише дві умови:

роботодавець (у тому числі резидент Дія Сіті) вже сплатив за них ЄСВ;

сума сплаченого ЄСВ становить не менше мінімального страхового внеску.

Якщо ж роботодавцем сплачено менше мінімального страхового внеску, ФОП чи інша самозайнята особа самостійно визначають базу нарахування ЄСВ та здійснюють його сплату. Для ФОП на єдиному податку це обов’язково, інші самозайняті особи – якщо є чистий дохід за цей період – обов’язково, якщо немає – за бажанням. При цьому:

база для нарахування не може перевищувати встановлену законом максимальну величину;

сума ЄСВ не може бути меншою за мінімальний страховий внесок.

Такі правила зроблять систему більш справедливою, не змінюючи при цьому рівня соціальної захищеності ФОП та інших самозайнятих осіб.

Довідково

Зміни до Закону України від 8 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» внесені згідно із Законом України від 16 липня 2025 року № 4536-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про інтегроване запобігання та контроль промислового забруднення» та з метою удосконалення окремих положень податкового законодавства».

