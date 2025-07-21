Для ФОП повернуть щоквартальну звітність — нардепка

Щомісячна звітність для фізичних осіб-підприємців (ФОП), яку запровадили на 2025 рік, не має впливу на податкові надходження, при цьому, створює бюрократичну тяганину зі звітами

Про це в етері Еспресо розповіла народна депутатка України Галина Васильченко.

«До 1 січня 2025 року як ФОП, так і юридичні особи подавали звітність щодо своїх найманих працівників один раз на квартал. Це звітність щодо ПДФО (податок на доходи фізичних осіб), ЄСВ (єдиний соціальний внесок) та військового збору. Минулого року приймався доволі скандальний законопроєкт, в якому було багато різних норм, але найперше — підняття податків. І тоді за ініціативою Мінекономіки була підтримана норма, щоб таку звітність перевести на щомісячну», — зазначила депутатка.

Вона наголосила, що обґрунтування щомісячної звітності полягало у тому, щоб бачити плин кадрів та інші дані, коли надається підприємству «критичність» з метою бронювання.

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«На комітеті, я та інші депутати, наголошували щодо питання — яке відношення мають ФОП до критичності, якщо вони не підпадають під бронювання за жодним з критеріїв? Тоді нам не вистачило одного голосу, щоб цю норму не пропустити. Зрозуміло було, що ці звітності потрібно розділити, і для ФОП повернути щоквартальний формат та зменшити бюрократичне навантаження, тяганину зі звітами. Це зайняло пів року часу робочих груп, комітетних обговорень та контактів з міністерствами. З одного боку — очевидна річ, з другого — скільки зайняло часу, щоб цю норму повернути», — пояснила Галина Васильченко.

За її словами, звітність, яку запровадили на 2025 рік, ніяк не впливає на податкові надходження.

«Я тішуся, що нам вдалося поправкою виправити цю норму. З 2026 року буде повернута щоквартальна звітність для ФОП», — резюмувала нардепка.

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