Скільки в Україні ФОПів та що змінилося у 2025 — Гетманцев

Деякі українські політики розповідають про зменшення кількості ФОПів в Україні, але голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев спростував ці тези

«Час від часу читаю у розумних і не дуже політиків та експертів новини про зменшення кількості ФОПів внаслідок «реформ Гетманцева»… Станом на середину червня 2025 року кількість ФОП зросла до 2 171 191», — зазначив нардеп.

Зростання становило:

на 70 535 ФОП у порівнянні з травнем 2024 року;

на 35 076 ФОП у порівнянні з найменшим показником у лютому 2025 року.

За словами депутата, з початку повномасштабної війни кількість ФОПів збільшилася на 178 815.

Починаючи з березня 2025 р. кількість відкритих ФОП (20 029) більша кількості закритих (18 477) на 1552 суб’єкти, у квітні 2025 року також відкритих (21 517) більше ніж закритих (17 618) на 3 899 суб’єкти, за травень відкритих (24 572) більша ніж закритих (16 855) на 7 717 ФОП.

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Найбільша кількість ФОПів була у грудні 2024 р. — 2 179 533. У порівнянні з показником на середину червня 2025 р. різниця становить -8 342. Очікувано у наступному місяці кількість ФОПів перевищить найбільший показник грудня 2024 р.

Однак, пояснює Гетманцев, збільшення кількості ФОПів не характеризує ріст чи зниження економіки, оскільки діюча спрощена система оподаткування широко використовується бізнесом для мінімізації у сплаті податків, для прикладу використання ФОП замість найманих працівників.

«Водночас, якщо крикуни взяли за моду зворушливі історії проти закриття бізнесу внаслідок моїх реформ, очікую серію публічних вітань та подяк за мої реформи, внаслідок яких, за цією ж логікою, кількість ФОП росте як на дріжджах попри війну. Якщо що, по юрособам теж є зростання», — підкреслив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.

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