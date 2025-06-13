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Скільки грошей сплатив гральний бізнес у держбюджет — Гетманцев

13.06.2025 17:00
Ольга Деркач
Читати росiйською

Гральний бізнес з початку року збільшив сплату податків на 22%, до майже 9 млрд грн

Скільки грошей сплатив гральний бізнес у держбюджет — Гетманцев

Скільки грошей сплатив гральний бізнес у держбюджет — Гетманцев Фото: unsplash.com, пресслужба «Слуга народу»

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Він пояснив, що за перші п’ять місяців 2025 року гральний бізнес сплатив до бюджету 8 970,7 млн грн податків. Це на 1 634,8 млн грн або 22,3% більше, ніж за той самий період торік. А якщо порівнювати з 2021 роком — надходження зросли у 125 разів!

З чого складаються ці податкові надходження:

  • 5 965,5 млн грн — податок на прибуток;
  • 2 154,3 млн грн — ПДФО з виграшів;
  • 652,7 млн грн — військовий збір;
  • 102,7 млн грн — ПДФО із зарплат;
  • 94,7 млн грн — ПДВ.
Скільки грошей сплатив гральний бізнес у держбюджет — Гетманцев

Фото: t.me/getmantsevdanil

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«Виторги через РРО/ПРРО за травень — 4 867 млрд грн, що на 1,7% більше, ніж у грудні 2024-го. Саме після запровадження обов’язкової фіскалізації операцій у грудні, кількість зареєстрованих касових апаратів і обсяги виторгів у галузі значно зросли», — пояснює нардеп.

За його словами, результат — легалізація ринку дає відчутний ефект: більше прозорості, більше податків, більше коштів для бюджету країни.

Раніше ми писали, що у квітні до загального фонду держбюджету по платежах, які контролює ДПС, надійшло понад 83 млрд грн (+14% до плану, +37,2% до квітня 2024 року)

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Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнесПодаткова
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