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Скільки українці сплатили до держбюджету в квітні 2025

02.05.2025 17:30
Микола Деркач
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У квітні до загального фонду держбюджету по платежах, які контролює ДПС, надійшло понад 83 млрд грн (+14% до плану, +37,2% до квітня 2024 року)

Скільки українці сплатили до держбюджету в квітні 2025

Скільки українці сплатили до держбюджету в квітні 2025 Фото: bank.gov.ua, freepik.com, flaticon.com

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

«У квітні, станом на 19:00 30.04.2025, ще +10,2 млрд грн. Чотири місяці завершили із солідним перевиконанням — на 46,2 млрд грн (+13,1% до плану Мінфіну)», — йдеться в повідомленні.

Головні показники квітня:

  • ПДФО: 29,7 млрд грн (+18,6% до плану);
  • ПДВ: 27,4 млрд грн (+6%);
  • податок на прибуток: 5,6 млрд грн (+77,5%);
  • акциз з вироблених та ввезених товарів: 15,7 млрд (+11,4%).
Скільки українці сплатили до держбюджету в квітні 2025

Скільки українці сплатили до держбюджету в квітні 2025 Фото: t.me/tax_gov_ua

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Щодо відшкодування ПДВ — четвертий місяць позитивна динаміка. У квітні відшкодували 13 млрд грн. За січень-квітень сума становить понад 55 млрд грн (+24,2% до показника 2024 року).

Показники січень-квітень 2025 року:

  • надходження: 398,2 млрд грн;
  • перевиконання плану: +46,2 млрд грн;
  • перевиконання показника січня-квітня 2024 року: +16,9%.

«Накопичили суттєвий фінансовий резерв. Завдяки системній роботі, підвищенню добровільної сплати податків та покращенню адміністрування маємо додатковий обсяг для фінансування важливих видатків», — підкреслили у ДПСУ.

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Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніДержавні органиПодаткова
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