На скільки зріс держборг України у 2025 — Гетманцев

За даними Міністерства фінансів, станом на 31 березня 2025 року державний та гарантований державою борг у гривневому еквіваленті становив 7 123,3 млрд грн, у валютному еквіваленті — $171,7 млрд. За І квартал 2025 року, сума держборгу у гривневому розрахунку збільшилась на 2% (+142,3 млрд грн), у валютному зростання становило 3,4% (+$5,7 млрд).
Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
За його словами, майже все зростання державного боргу за 3 місяця з початку року у валютному еквіваленті становить збільшення заборгованості перед ЄС на суму $5,7 млрд. Це пояснюється:
- зміцненням курсу євро проти долара з початку року, що призвело до переоцінки доларового еквіваленту боргу;
- залученням фінансування від ЄС за механізмом ERA, що рахуються як умовні боргові зобов’язання. Згідно з Бюджетним кодексом та за договором із ЄС, вони обслуговуються і погашаються не з бюджету, а за рахунок прибутків від знерухомлених російських активів. Кредитор (ЄС) має обмежене право вимагати повернення такого кредиту, зокрема у випадку виплати репарацій за заподіяну шкоду унаслідок війни з боку росії.
В останній день кварталу Україна також залучила $0,4 млрд траншу від МВФ, але з урахуванням погашень сума приросту заборгованості перед Фондом з початку року є незначною.
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Через гальмування обсягів аукціонних розміщень ОВДП внутрішній держборг у І кварталі скорочувався. У гривневому еквіваленті він зменшився на 1,5% (-27,5 млрд грн).
Структура державного боргу (на кінець березня 2025 р.):
- 73,2% — зовнішній борг, 26,8% — внутрішній;
- 75,2% — борг у валюті (зовнішній + валютні ОВДП), 24,8% — борг у гривні;
- 66,5% — борг із фіксованою ставкою, 33,5% — борг із змінною ставкою.
«Отже, у першому кварталі 2025 року державний борг зростав за рахунок збільшення заборгованості перед ЄС, що обумовлюється курсовими переоцінками і операціями із умовними борговими зобов’язаннями за механізмом ERA (Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine), погашення і обслуговування яких наразі забезпечено прибутками від заморожених російських активів. Водночас, динаміка держборгу у І кварталі стримувалася поміркованими обсягами розміщення ОВДП», — пояснив Данило Гетманцев.
Він додав, що у квітні державний борг продовжив зростати, насамперед, за рахунок залучення умовних зобов’язань від ЄС за механізмом ERA (+1 млрд євро), пільгових кредитів від ЄС у рамках Ukraine Facility (+3,5 млрд євро).
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