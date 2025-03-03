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У яких сферах найнижчі та найвищі зарплати у 2024 — Гетманцев

03.03.2025 15:40
Ольга Деркач
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За даними Державної служби статистики України 2024 року середня заробітна плата в Україні склала 21 473 грн

У яких сферах найнижчі та найвищі зарплати у 2024 — Гетманцев

У яких сферах найнижчі та найвищі зарплати у 2024 — Гетманцев Фото: motionarray.com, youtube.com

Порівняно з 2023 роком середня зарплата зросла на 23,1%, помітно перевищивши минулорічну інфляцію (6,5%). Про це пише голова комітету Верховної Ради України з фінансових питань Данило Гетманцев у своєму Telegram.

У доларовому еквіваленті торішня середня зарплата перевищила показник останнього року перед початком повномасштабної війни: у 2021 році вона становила $513,5, а у 2024 році зросла до $534,8.

Найвищий рівень зарплат минулого року зафіксували в ІТ та телекомунікаціях (майже 52,5 тис. грн), на авіаційному транспорті (43,9 тис. грн) та у фінансовій і страховій сфері (41,4 тис. грн).

«Це, власне, і всі галузі, де середня заробітна плата перевищувала еквівалент $1 тис.», — пише Гетманцев.

В інших галузях, за словами нардепа, ситуація помітно гірше.

Найнижчі зарплати – у сфері культури: працівники цих закладів (театрів, музеїв, бібліотек) отримували в середньому усього 13,1 тис. грн.

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Умови праці у сфері освіти, охорони здоров’я та соціальної допомоги залишаються не надто привабливими: середня зарплата освітян становить 14,6 тис. грн, а медичних і соціальних працівників — менш ніж 16,9 тис. грн.

Ці галузі також демонструють найповільніші темпи зростання заробітних плат. Так, за рік зарплата медиків зросла лише на 14,3%, творчих працівників — на 15,8%, а освітян — на 17,3%.

У сфері готельно-ресторанного бізнесу середня зарплата не досягає 15,9 тис. грн, а у поштовій сфері — ледве перевищує 16,1 тис. грн.

Будівельники в середньому отримують трохи більше 16,9 тис. грн, а працівники агросектору — ключової експортної галузі України — 17,6 тис. грн.

«Бідність працюючого населення залишається одним з найсерйозніших викликів для держави, який не тільки стримуватиме повернення біженців в країну навіть після настання для цього належних безпекових умов, але й посилюватиме зворотні процеси, стимулюючи подальший відтік людей до країн з кращими умовами оплати праці», — додав Гетманцев.

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Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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