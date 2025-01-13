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Як змінився ринок кредитування України у 2024 — Гетманцев

13.01.2025 14:00
Микола Деркач
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У цілому за минулий рік кредитування відновлювалося, однак його динаміка у розрізі окремих сегментів і валют була неоднорідною

Як змінився ринок кредитування України у 2024 — Гетманцев

Як змінився ринок кредитування України у 2024 — Гетманцев Фото: freepik.com

Про це в Telegram написав голова парламентського комітету з фінансових питань Данило Гетманцев.

Кредити у гривні зросли на 14,1% (+102,3 млрд грн) до 828,7 млрд грн, тоді як у валюті — скоротились на 5,7% (-$0,38 млрд) до $6,28 млрд.

Темпи приросту гривневого кредитування у корпоративному сегменті були у 2,5 рази меншими, ніж у роздрібному. За 2024 рік кредити у гривні підприємствам зросли на 9,8% (+50,6 млрд грн), тоді як населенню — на 24,5% (+51,7 млрд грн). Із врахуванням скорочення валютного кредитування, темп приросту кредитного портфелю у всіх валютах у корпоративному сегменті був майже утричі меншим за роздрібний.

Ставки за новими гривневими кредитами бізнесу (без овердрафту) мали тенденцію до скорочення. Середня ставка по року скоротилась із 19,3% у 2023 до 15,8% у 2024 році. Водночас під кінець року на тлі підвищення інфляції та облікової ставки НБУ, ставка за новими гривневими кредитами бізнесу зросла із 14,4% до 14,7%. Ставки за роздрібними кредитами (населенню) залишались стабільними протягом року на рівні 34%.

Як змінився ринок кредитування України у 2024 — Гетманцев

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Отже, у порівнянні із 2022-2023 рр, коли кредитування по року скорочувалось або стагнувало, минулий рік став першим роком його повноцінного відновлення. Цьому сприяли декілька факторів:

  • збереження стійкої роботи банківської системи, яка є належно капіталізованою, ліквідною і високоприбутковою;
  • продовження економічного зростання і зростання реальних доходів громадян (що трансформується у покращення фінансового стану позичальників, насамперед у роздрібному сегменті);
  • зменшення кредитних ставок;
  • підтримка за рахунок державних програм (портфельні гарантії, єОселя, 5-7-9, хоча вклад останньої скорочувався).

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«Утім вкотре акцентую увагу, що темпи відновлення, насамперед, гривневого корпоративного кредитування є млявими і не достатніми для підтримки економіки під час війни, — наголосив Данило Гетманцев. — Корпоративні кредити у гривні на кінець 2024 року були лише на 9,5% (+49,1 млрд грн) більшими, ніж на початку війни у лютому 2022. Загальний кредитний портфель бізнесу та населенню у всіх валютах на кінець 2024 року сягнув 1,1 трлн грн або близько 14,5% ВВП (що за оцінками НБУ/МВФ складе близько 7,6 трлн грн)».

За його словами, це менше ніж минулого року (15,3% ВВП) і набагато менше, ніж до війни (22,6% ВВП у 2020 році), хоча і до повномасштабної війни цей рівень був неоптимальним, враховуючи низький рівень розвитку інших сегментів фінансового ринку.

«Сподіваюсь, що у нинішньому новому році принаймні частина з цих проблемних питань буде знята. Фінансовий стан банківської системи залишає місце для більш активного нарощування кредитного портфелю, зважаючи на потреби відновлення економіки та підтримки військових зусиль у довгостроковій перспективі», — пояснив нардеп.

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Рубрики: АналітикаГрошіКредитуванняНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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Як змінився ринок кредитування України у 2024 — Гетманцев

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