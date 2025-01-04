Як змінився обсяг іноземних інвестицій в Україну за 2024 рік — Гетманцев

У 2024 році притік прямих іноземних інвестицій в Україну суттєво знизився, але за підсумками року сальдо платіжного балансу очікується близьким до нуля, що є непоганим результатом в умовах повномасштабної війни

Про це в Telegram написав голова парламентського комітету з фінансових питань Данило Гетманцев

Він зазначив, що за 11 місяців 2024 року прямі іноземні інвестиції скоротились на 14% у річному вимірі.

«За даними Нацбанку, за 11 місяців 2024 року платіжний баланс зведено із дефіцитом $3,1 млрд (проти +$8,4 млрд профіциту за аналогічний період минулого року). З урахуванням грудневих рекордних надходжень зовнішнього офіційного фінансування від партнерів (+$9,2 млрд) та таких же рекордних інтервенцій НБУ на підтримку курсу (-$5,3 млрд), а також тенденцій у зовнішній торгівлі, за підсумками року сальдо платіжного балансу буде близьким до нуля. Це можна вважати хорошими результатом як для повномасштабної війни та є однією з ознак макрофінансової стійкості», — зазначив нардеп.

При цьому Гетманцев звертає увагу на декілька аспектів, які потрібно постійно тримати в полі зору:

Високий і стійкий дефіцит рахунку поточних операцій (РПО).

За 11 місяців вже минулого року він розширився до $13,9 млрд (проти $8,7 млрд за 11 місяців 2023 року). За підсумками року дефіцит РПО перевищить 8% ВВП (5,3% у 2023 році). За оцінками МВФ, дефіцит РПО вищий за 5% ВВП у довгостроковій перспективі є нестійкими та несе ризики для макрофінансової стабільності.

У 2024 році маємо скорочення прямих іноземних інвестицій (далі ПІІ).

За 11 місяців 2024 року притік ПІІ в Україну становив $3,98 млрд, чистий притік ПІІ (за вирахуванням ПІІ за межі України) — 3,64 млрд. Це на 14% (19% у випадку чистих ПІІ) менше проти аналогічного періоду минулого року. Оскільки левову частку ПІІ (75% у 2023 році, 64% за 11 місяців 2024 року) становить реінвестований прибуток, то скорочення частково обумовлюється послабленнями на репатріацію «нових» дивідендів (нарахованих з 1 січня 2024 року), запроваджених НБУ у травні цього року.

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Як пояснив голова парламентського комітету з фінансових питань, вважається, що дефіцит рахунку поточних операцій є контрольованим, коли він покривається за рахунок притоку прямих іноземних інвестицій в країну. Останні забезпечують розширення виробництва, вихід на нові ринки, трансфер технологій та знань, а отже збільшення продуктивності, що все разом вирівнює, насамперед, торгівельний баланс у довгостроковій перспективі, дефіцит якого у нас сягне $35 млрд цього року.

«Звісно, поточний обсяг ПІІ є недостатнім для покриття всього дефіциту РПО (покриває трохи більше чверті). Більш того левову частку ПІІ складає реінвестований прибуток, що має більш нейтральний вплив на рахунок поточних операцій, оскільки враховується у кореспондуючих статтях балансу доходів від інвестицій на стороні РПО. За таких обставин скорочення прямих іноземних інвестицій, низька частка нових (green field) інвестицій однозначно є негативною тенденцією», — написав Данило Гетманцев.

За його словами, навіть при всіх обмеженнях, пов’язаних із триваючою третій рік повномасштабною війною, уряд загалом і МЕРТ зокрема, мають показати більший результат у залученні іноземних інвесторів, що є життєво необхідним як для макрофінансової стійкості, так і прискорення економічного зростання у довгостроковій перспективі.

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