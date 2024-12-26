НБУ запровадив нові правила в роботі банків

Національний банк України (НБУ) визначив правила оцінки банками та банківськими групами мінімального розміру ризику розрахунку, який має покриватися капіталом

Регулятор зазначає, що ці нововведення наближають банківське законодавство України до стандартів ЄС, а також сприятимуть підвищенню фінансової стійкості банків і подальшому зміцненню банківського сектору в цілому.

Ризик розрахунку відображає ймовірність виникнення збитків або недоотриманих доходів за операціями з купівлі, продажу та обміну цінних паперів, товарів, іноземної валюти в разі нездійснення контрагентами розрахунків за такими операціями.

Для банків правила передбачають запровадження нових вимог у два етапи:

до 31 жовтня 2025 року банки мають розробити або доопрацювати наявні внутрішньобанківські документи щодо визначення мінімального розміру ризику розрахунку;

з 01 листопада 2025 року до 28 лютого 2026-го банки проводитимуть тестові розрахунки та повідомлятимуть НБУ про результати.

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Щодо банківських груп передбачається:

розроблення або доопрацювання до 31 березня 2026 року відповідальними особами відповідних внутрішньогрупових документів;

проведення з 1 квітня до 1 жовтня 2026 року відповідальними особами тестових розрахунків.

За результатами аналізу тестових розрахунків Нацбанк визначить дату, з якої мінімальний розмір ризику розрахунку включатиметься до розрахунку нормативів достатності капіталу. Описані норми набирають чинності з 1 січня 2025 року.

Нагадаємо, НБУ наступного року проведе виїзний моніторинг чотирьох об’єктів оверсайту. Нацбанк хоче перевірити дотримання вимог законодавства України та достатність заходів, що вживаються учасниками платіжного ринку для забезпечення безперервного, надійного та ефективного функціонування платіжної інфраструктури.

Також ми писали, що НБУ пропонує оновити деякі норми, що стосуються функціонування системи кіберзахисту та контролю за станом інформаційної безпеки та кіберзахисту в банківській системі України.

Передбачається вдосконалення процесу щорічного звітування банків за результатами самооцінки їхніх процесів, пов’язаних з організацією та забезпеченням інформаційної безпеки та кіберзахисту.

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