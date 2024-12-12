НБУ підвищив облікову ставку до 13,5% річних

Правління Національного банку України (НБУ) ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 13,5% річних

В Нацбанку пояснили, що таке рішення спрямоване на збереження стійкості валютного ринку, утримання інфляційних очікувань під контролем та поступове сповільнення інфляції до цілі 5%.

«Наразі інфляційні очікування демонструють відносну стійкість, проте посилюється ризик їхнього розбалансування на тлі підвищення уваги населення до інфляційних процесів», — йдеться у повідомленні НБУ.

Упродовж останніх місяців інфляція зростала швидшими темпами, ніж передбачалося — у листопаді до 11,2% р/р. Водночас посилився й фундаментальний інфляційний тиск. Базова інфляція зростала через збільшення виробничих витрат, зокрема на електроенергію й оплату праці, а також через курсові ефекти внаслідок послаблення гривні в попередні періоди.

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Регулятор прогнозує, що у наступні місяці інфляція зростатиме. Однак у 2025 році очікується її сповільнення й подальший рух до цілі 5%. Цьому, зокрема, сприятимуть заходи НБУ з монетарної політики та підтримання стійкості валютного ринку.

«Підвищення облікової ставки сприятиме збереженню контрольованості інфляційних очікувань та підтримає реальну дохідність гривневих інструментів. Це підживить інтерес до строкових гривневих заощаджень і сприятиме, відповідно, зниженню тиску на курс та ціни в міру вичерпання дії тимчасових рушіїв інфляції», — вважають в Нацбанку.

У разі збереження ознак стійкості інфляційного тиску та загрози розбалансування інфляційних очікувань НБУ обіцяє продовжити посилення процентної політики.

Також у регуляторі зазначають, що обсяги міжнародної фінансової допомоги у 2025 році будуть достатніми для беземісійного фінансування дефіциту бюджету та підтримання стійкої ситуації на валютному ринку.

Нагадаємо, 31 жовтня Національний банк оприлюднив оновлений макропрогноз на 2024-2026 роки, у якому йдеться про те, що буде з економікою України найближчим часом. Ціновий тиск зберігатиметься у наступні місяці, проте навесні 2025 року інфляція почне сповільнюватися.

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