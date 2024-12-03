Скільки закордонних рахунків українців моніторить влада — Гетманцев

Міжнародна угода щодо автоматичного обміну податковою інформацією дозволяє Україні отримувати дані щодо сотень тисяч рахунків громадян за кордоном

Нагадаємо, на початку жовтня Україна зробила значний крок у підвищенні прозорості фінансових операцій і боротьбі з ухиленням від сплати податків, успішно провівши перший міжнародний автоматичний обмін інформацією відповідно до стандарту Common Reporting Standard (CRS).

Обмін включав дані про фінансові рахунки, якими керують фінансові установи (банки, страхові та інвестиційні компанії тощо), що належать резидентам країн-партнерів. До інформації належать: ім’я власника рахунку, його адреса, податкове резидентство, податковий номер, дата та місце народження, дані про фінансову установу, стан рахунку на кінець звітного періоду, а також загальна сума дивідендів, процентів та інших доходів.

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Голова податкового комітету Верховної Ради, народний депутат Данило Гетманцев підтвердив, що обмін інформацією успішно діє. Наразі влада має доступ до даних сотень тисяч закордонних рахунків українців.

Гетманцев уточнив, що при цьому відстежуються близько 500 000 рахунків українців, на кожному з яких зберігається понад $200 000. Щодо подальших дій стосовно власників таких рахунків нардеп зазначив, що рішення прийматиме Державна податкова служба України.

Нагадаємо, з грудня всі легальні доходи українців зменшаться, оскільки військовий збір зросте з 1,5% до 5%. Це стосується зарплат, банківських депозитів та інших офіційних джерел доходів.

Загалом внаслідок підвищення ставок загальний податковий тягар на зарплату зросте з 19,5% до 23%. Це означає, що з кожної тисячі гривень буде відраховуватися 230 гривень замість 195. Водночас податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) залишається незмінним — 18%, а єдиний соціальний внесок (ЄСВ) — 22%.

Ще 10 жовтня Верховна Рада України прийняла у другому читанні законопроєкт №11416-д про історичне підвищення податків. Банки все таки сплачуватимуть 50% податку на прибуток за 2024 рік ретроспективно, а фінансові компанії — 25%, але з наступного року.

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За матеріалами Новини.Live