Україна здійснила перший міжнародний обмін фінансовою інформацією

Україна зробила значний крок у підвищенні прозорості фінансових операцій і боротьбі з ухиленням від сплати податків, успішно провівши перший міжнародний автоматичний обмін інформацією відповідно до стандарту Common Reporting Standard (CRS)

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства фінансів України.

В рамках цього обміну Державна податкова служба України передала дані про фінансові рахунки нерезидентів до податкових органів країн-партнерів, а також отримала інформацію про рахунки податкових резидентів України від іноземних компетентних органів.

Обмін включав дані про фінансові рахунки, якими керують фінансові установи (банки, страхові та інвестиційні компанії тощо), що належать резидентам країн-партнерів. До інформації належать: ім’я власника рахунку, його адреса, податкове резидентство, податковий номер, дата та місце народження, дані про фінансову установу, стан рахунку на кінець звітного періоду, а також загальна сума дивідендів, процентів та інших доходів.

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У Національній стратегії доходів зазначено, що участь у міжнародній системі автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки сприяє створенню більш прозорого податкового середовища та підвищенню іміджу України як надійного та рівноправного партнера в міжнародних інформаційних податкових відносинах. Доступ України до інформації про іноземні фінансові активи своїх резидентів за стандартом CRS дозволить:

посилити контроль за своєчасністю та повнотою декларування доходів, що підлягають оподаткуванню;

виявити незадекларовані доходи для боротьби з ухиленням від сплати податків фізичними особами;

підвищити ефективність застосування правил про оподаткування контрольованих іноземних компаній;

отримати додаткове джерело податкової інформації під час впровадження непрямих методів контролю за оподаткуванням фізичних осіб.

Цей крок є частиною зобов’язань України у процесі інтеграції до ЄС та спрямований на підвищення прозорості податкової сфери. Завдяки обміну Україна зможе ефективніше боротися з ухиленням від сплати податків, що сприятиме додатковим податковим надходженням, а отже економічній стабільності та розвитку країни.

Нагадаємо, що Мінфін хоче зобовʼязати маркетплейси звітувати про доходи користувачів. В Україні планується запровадити обов’язок для операторів цифрових платформ, таких як онлайн-сервіси для таксі, оренди нерухомості, маркетплейси та застосунки для продажу товарів і надання послуг, збирати певну інформацію про користувачів цих ресурсів і щорічно подавати до Державної податкової служби звіт про їхні доходи від визначених видів діяльності.

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