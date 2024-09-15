Скільки заробляють українські чиновники — дані Мінфіну

В українських державних відомствах відсутня чітка залежність між рівнем зарплат і кількістю заповнених вакансій

У липні 2024 року середня заробітна плата в центральних органах влади перевищила 50 тис. грн. Це у 2,5 раза більше за офіційну середню зарплату по Україні. Якщо брати лише рівні спеціалістів, то середня зарплата за пів року зросла в півтора раза — до 40 тис. грн.

Зокрема, найбільша кількість чиновників з високими зарплатами працює у Міністерстві економіки. З початку 2024 року середня зарплата спеціаліста там зросла з 38 до 77 тис. грн. Загалом у Мінекономіки з урахуванням керівного складу середній показник становить 103,7 тис. грн.

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Також один з найвищих показників середньої зарплати серед центральних органів влади у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) — 101,7 тис. грн.

Крім того, зросли в півтора раза і перевищили 50 тис. грн зарплати працівників Міністерства юстиції, Міністерства фінансів та Міністерства цифрової трансформації.

З чого складаються зарплати чиновників

До 2024 року фактична кількість держслужбовців у центральних органах влади, яку визначає Кабінет міністрів, становила 110 тисяч осіб. Тоді як за штатними розписами їх мало б бути 147 тисяч.

Попри недоукомплектованість, у бюджеті передбачали кошти на оплату праці всіх 147 тисяч працівників, включаючи премії та бонуси. Внаслідок цього основний оклад держслужбовців складав у середньому 30% від загальних виплат, а решта 70% — це премії та бонуси.

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З початку 2024 року уряд змінив структуру оплати праці в центральних органах влади. Тепер оклад становить 70% від загальної зарплати і є більш-менш рівним для однакових посад у різних органах влади, тоді як премії не перевищують 30%.

Ця реформа призвела до скорочення штатної граничної чисельності кадрів, і з квітня кількість незаповнених вакансій зменшилася з 25% до 14%. Аналізуючи дані Мінфіну після впровадження реформи, можна зробити висновок, що проблема низьких зарплат чиновників є міфом.

Нагадаємо, офіційно середня заробітна плата українців у 2024 році зросла на кілька тисяч гривень. Однак при цьому дані державних структур щодо цього показника відрізняються.

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За матеріалами ЕП