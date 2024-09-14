У яких сферах українцям платять найбільше — Work.ua

Станом на кінець серпня 2024 на українському ринку праці спостерігається найбільша кількість пропозицій по роботі від початку повномасштабного вторгнення
Компанії починають готуватись до початку сезону активного найму: підвищують заробітні плати та публікують усе більше пропозицій роботи.
Зокрема у серпні розміщено найбільшу кількість вакансій від початку повномасштабного вторгнення — 115 482 пропозиції, свідчить аналітика сайту Work.ua. Це на 3% більше, ніж у липні.
Збільшення пропозицій відбулося майже у всіх регіонах, які традиційно входять у п’ятірку лідерів: на Київщині (+3%), Львівщині (+7%) та Одещині (+3%).
Приріст вакансій не обійшов і Харківщину (+4%), яка змогла повернутися на своє місце в п’ятірці, витіснивши звідти Івано-Франківщину. Водночас роботи побільшало у Закарпатській (+10%), Житомирській (+9%), Рівненській (+8%), Вінницькій (+8%) областях.
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У серпні роботодавці активніше шукали вчителів математики (+58% до липня), англійської (+29%) і німецької мови (+24%), вихователів (+25%), вчителів початкових класів (+24%).
А от пропозицій віддаленої роботи незначно поменшало. Схоже, роботодавці поки не готові відповідати на запит ринку й активно пропонувати шукачам гнучкі умови.
Ще одна категорія пропозицій роботи — вакансії з бронюванням. У червні роботодавці розмістили 6 642 такі пропозиції роботи, що на 16% більше проти липня.
Скільки платять у різних сферах
Середня зарплата на ринку праці продовжує зростати. У серпні позначка збільшилася на 2,4% — до 21 500 грн.
Найбільше зросли зарплати в категорії «Транспорт, автобізнес» (+5% до липня, 30 000 грн), яка водночас входить в топ найменш конкурентних серед шукачів категорій.
Також зросли середні зарплати у вакансіях з категорій:
- «Телекомунікації та зв’язок» — 24 000 грн, +4% до липня;
- «Фінанси, банк» — 19 000 грн, +3%;
- «Дизайн, творчість» — 22 500 грн, +3%;
- «Секретаріат, діловодство, АГВ» — 19 000 грн, +3%;
- «Юриспруденція» — 20 500 грн, +2%;
- «Медицина, фармацевтика» — 21 500 грн, +2%.
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У серпні найвищі середні зарплати (окрім керівних посад, сфери ІТ і фахівців до ЗСУ) отримували:
- ендодонтисти (55 000 грн);
- водії-міжнародники (50 000 грн);
- керамісти (47 500 грн);
- медіапродюсери, рихтувальники (45 000 грн);
- рієлтори (40 000 грн);
- майстри СТО (37 500 грн);
- адміністратори кавʼярень (37 000 грн);
- регіональні менеджери (36 500 грн);
- внутрішні аудитори (36 250 грн).
Нагадаємо, офіційно середня заробітна плата українців у 2024 році зросла на кілька тисяч гривень. Однак при цьому дані державних структур щодо цього показника відрізняються.
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