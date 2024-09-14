close-btn
PaySpaceMagazine

У яких сферах українцям платять найбільше — Work.ua

14.09.2024 12:00
Дарія Шуть
Читати росiйською

Станом на кінець серпня 2024 на українському ринку праці спостерігається найбільша кількість пропозицій по роботі від початку повномасштабного вторгнення

У яких сферах українцям платять найбільше — Work.ua

Фото: freepik.com

Компанії починають готуватись до початку сезону активного найму: підвищують заробітні плати та публікують усе більше пропозицій роботи.

Зокрема у серпні розміщено найбільшу кількість вакансій від початку повномасштабного вторгнення — 115 482 пропозиції, свідчить аналітика сайту Work.ua. Це на 3% більше, ніж у липні.

Збільшення пропозицій відбулося майже у всіх регіонах, які традиційно входять у п’ятірку лідерів: на Київщині (+3%), Львівщині (+7%) та Одещині (+3%).

Приріст вакансій не обійшов і Харківщину (+4%), яка змогла повернутися на своє місце в п’ятірці, витіснивши звідти Івано-Франківщину. Водночас роботи побільшало у Закарпатській (+10%), Житомирській (+9%), Рівненській (+8%), Вінницькій (+8%) областях.

Читайте також: Скільки компаній в Україні заборгували зарплату працівникам — Опендатабот

У серпні роботодавці активніше шукали вчителів математики (+58% до липня), англійської (+29%) і німецької мови (+24%), вихователів (+25%), вчителів початкових класів (+24%).

А от пропозицій віддаленої роботи незначно поменшало. Схоже, роботодавці поки не готові відповідати на запит ринку й активно пропонувати шукачам гнучкі умови.

Ще одна категорія пропозицій роботи — вакансії з бронюванням. У червні роботодавці розмістили 6 642 такі пропозиції роботи, що на 16% більше проти липня.

Інфографіка PaySpace Magazine

Інфографіка PaySpace Magazine

Скільки платять у різних сферах

Середня зарплата на ринку праці продовжує зростати. У серпні позначка збільшилася на 2,4% — до 21 500 грн.

Найбільше зросли зарплати в категорії «Транспорт, автобізнес» (+5% до липня, 30 000 грн), яка водночас входить в топ найменш конкурентних серед шукачів категорій.

Також зросли середні зарплати у вакансіях з категорій:

  • «Телекомунікації та зв’язок» — 24 000 грн, +4% до липня;
  • «Фінанси, банк» — 19 000 грн, +3%;
  • «Дизайн, творчість» — 22 500 грн, +3%;
  • «Секретаріат, діловодство, АГВ» — 19 000 грн, +3%;
  • «Юриспруденція» — 20 500 грн, +2%;
  • «Медицина, фармацевтика» — 21 500 грн, +2%.

Вас може зацікавити: Рада погодила зарплати військовим, що воюють на території РФ

У серпні найвищі середні зарплати (окрім керівних посад, сфери ІТ і фахівців до ЗСУ) отримували:

  • ендодонтисти (55 000 грн);
  • водії-міжнародники (50 000 грн);
  • керамісти (47 500 грн);
  • медіапродюсери, рихтувальники (45 000 грн);
  • рієлтори (40 000 грн);
  • майстри СТО (37 500 грн);
  • адміністратори кавʼярень (37 000 грн);
  • регіональні менеджери (36 500 грн);
  • внутрішні аудитори (36 250 грн).

Нагадаємо, офіційно середня заробітна плата українців у 2024 році зросла на кілька тисяч гривень. Однак при цьому дані державних структур щодо цього показника відрізняються.

Ознайомтесь з іншими популярними матеріалами:

На якому місці гривня за капіталізацією — рейтинг валют CoinMarketCap

Які країни виділили найбільше грошей Україні під час війни — рейтинг

Де в Європі найщасливіші працівники офісу та на якому місці українці — рейтинг

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
Читайте нас у Telegram
google news
Новини по темі
Скільки McDonald's та KFC заробляли до та під час повномасштабної війни 14.09.2024

Скільки McDonald's та KFC заробляли до та під час повномасштабної війни
Хто став найбагатшою жінкою у світі за версією Forbes 14.09.2024

Хто став найбагатшою жінкою у світі за версією Forbes
Чи зможуть вибори у США попередити економічний крах — відповідь Роберта Кійосакі 14.09.2024

Чи зможуть вибори у США попередити економічний крах — відповідь Роберта Кійосакі
Середня зарплата в Україні: як змінювалася та чого очікувати у майбутньому 13.09.2024

Середня зарплата в Україні: як змінювалася та чого очікувати у майбутньому
Українці по-новому проходитимуть ідентифікацію для отримання соцвиплат — Кабмін 13.09.2024

Українці по-новому проходитимуть ідентифікацію для отримання соцвиплат — Кабмін
Скільки lifecell заробив та інвестував за квартал — звіт 13.09.2024

Скільки lifecell заробив та інвестував за квартал — звіт
Вибір редакції
Всі
Можливості для українських стартапів від L'Oréal Україна: інтерв'ю із директоркою з корпоративних комунікацій Катериною Захараш
ТОП статей 13.09.2024

Можливості для українських стартапів від L'Oréal Україна: інтерв'ю із директоркою з корпоративних комунікацій Катериною Захараш

 Як новий сервіс «Прозора Мережа» вплине на ринок — коментарі учасників та партнерів проєкту
ТОП статей 13.09.2024

Як новий сервіс «Прозора Мережа» вплине на ринок — коментарі учасників та партнерів проєкту
Останні новини
Сьогодні  14:00

Скільки McDonald's та KFC заробляли до та під час повномасштабної війни

 Сьогодні  13:00

Як з роками змінювалася вартість iPhone у біткоїнах

 Сьогодні  12:00

У яких сферах українцям платять найбільше — Work.ua

 Сьогодні  11:00

Хто став найбагатшою жінкою у світі за версією Forbes

 Сьогодні  10:00

Чи зможуть вибори у США попередити економічний крах — відповідь Роберта Кійосакі

 13.09.2024  20:00

Асоціація «ЄМА» проведе Open Finance & Payments Summit 2024 в Києві

 13.09.2024  19:45

Середня зарплата в Україні: як змінювалася та чого очікувати у майбутньому

 Всі новини
credit link image