У яких сферах українцям платять найбільше — Work.ua

Станом на кінець серпня 2024 на українському ринку праці спостерігається найбільша кількість пропозицій по роботі від початку повномасштабного вторгнення

Компанії починають готуватись до початку сезону активного найму: підвищують заробітні плати та публікують усе більше пропозицій роботи.

Зокрема у серпні розміщено найбільшу кількість вакансій від початку повномасштабного вторгнення — 115 482 пропозиції, свідчить аналітика сайту Work.ua. Це на 3% більше, ніж у липні.

Збільшення пропозицій відбулося майже у всіх регіонах, які традиційно входять у п’ятірку лідерів: на Київщині (+3%), Львівщині (+7%) та Одещині (+3%).

Приріст вакансій не обійшов і Харківщину (+4%), яка змогла повернутися на своє місце в п’ятірці, витіснивши звідти Івано-Франківщину. Водночас роботи побільшало у Закарпатській (+10%), Житомирській (+9%), Рівненській (+8%), Вінницькій (+8%) областях.

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У серпні роботодавці активніше шукали вчителів математики (+58% до липня), англійської (+29%) і німецької мови (+24%), вихователів (+25%), вчителів початкових класів (+24%).

А от пропозицій віддаленої роботи незначно поменшало. Схоже, роботодавці поки не готові відповідати на запит ринку й активно пропонувати шукачам гнучкі умови.

Ще одна категорія пропозицій роботи — вакансії з бронюванням. У червні роботодавці розмістили 6 642 такі пропозиції роботи, що на 16% більше проти липня.

Скільки платять у різних сферах

Середня зарплата на ринку праці продовжує зростати. У серпні позначка збільшилася на 2,4% — до 21 500 грн.

Найбільше зросли зарплати в категорії «Транспорт, автобізнес» (+5% до липня, 30 000 грн), яка водночас входить в топ найменш конкурентних серед шукачів категорій.

Також зросли середні зарплати у вакансіях з категорій:

«Телекомунікації та зв’язок» — 24 000 грн, +4% до липня;

«Фінанси, банк» — 19 000 грн, +3%;

«Дизайн, творчість» — 22 500 грн, +3%;

«Секретаріат, діловодство, АГВ» — 19 000 грн, +3%;

«Юриспруденція» — 20 500 грн, +2%;

«Медицина, фармацевтика» — 21 500 грн, +2%.

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У серпні найвищі середні зарплати (окрім керівних посад, сфери ІТ і фахівців до ЗСУ) отримували:

ендодонтисти (55 000 грн);

водії-міжнародники (50 000 грн);

керамісти (47 500 грн);

медіапродюсери, рихтувальники (45 000 грн);

рієлтори (40 000 грн);

майстри СТО (37 500 грн);

адміністратори кавʼярень (37 000 грн);

регіональні менеджери (36 500 грн);

внутрішні аудитори (36 250 грн).

Нагадаємо, офіційно середня заробітна плата українців у 2024 році зросла на кілька тисяч гривень. Однак при цьому дані державних структур щодо цього показника відрізняються.

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