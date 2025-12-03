close-btn
НБУ застосував заходи впливу до двох кредитних спілок

03.12.2025 10:10
Ольга Деркач

Національний банк України (НБУ) застосував заходи впливу у вигляді письмового застереження до двох кредитних спілок у зв’язку з недотриманням ними обмежень, установлених рішеннями Національного банку

Фото: bank.gov.ua

Заходи впливу застосовані до таких установ:

  • КС «Альянс» (ЄДРПОУ 26217027);
  • КС «Злет» (ЄДРПОУ 24684606).

До цих кредитних спілок застосовані письмові застереження із вимогою вжити до 31 грудня 2025 року заходи, що мають усунути недолік у їхній діяльності через нездійснення належного контролю за дотриманням обмеження, установленого в рішеннях Національного банку. А саме обмеження щодо укладання нових кредитних договорів, унаслідок чого сума зобов’язань члена, групи членів спілки або іншої кредитної спілки перед спілкою перевищила 10 відсотків від розміру регулятивного капіталу спілки.

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 1 грудня 2025 року.

Відповідно до статті 56 Закону України «Про Національний банк України» прийняті Національним банком адміністративні акти набирають чинності з дня доведення їх до відома зазначених установ у встановленому порядку в один із способів, визначених Законом України «Про адміністративну процедуру». Днем доведення до відома є день надсилання поштою або день надсилання на адресу електронної пошти відповідних установ.

Нагадаємо, що Нацбанк України застосував до АТ «Укрпошта» захід впливу у вигляді письмового застереження за порушення вимог законодавства України, що регулює діяльність на платіжному ринку. АТ «Укрпошта» зобов’язане усунути порушення законодавства, що регулює діяльність на платіжному ринку, та вжити заходів для недопущення таких порушень у подальшій діяльності.

Джерело: НБУ.

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.