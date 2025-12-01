НБУ застосував захід впливу до Укрпошти

Нацбанк України застосував до АТ «Укрпошта» захід впливу у вигляді письмового застереження за порушення вимог законодавства України, що регулює діяльність на платіжному ринку

Про це повідомила пресслужба регулятора.

Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжної інфраструктури Національного банку України (далі – Комітет) ухвалив 1 грудня 2025 року.

Департамент інтегрованого нагляду за банками НБУ за результатами здійснення безвиїзного нагляду за діяльністю АТ «Укрпошта» встановив порушення вимог:

Закону України «Про платіжні послуги»;

постанови Правління НБУ від 10.10.2024 № 123 «Про затвердження Положення про вимоги до системи управління надавача фінансових платіжних послуг», а також положення, яке затверджене цією постановою;

постанови Правління Нацбанку від 14.06.2024№ 67 «Про затвердження Положення про організацію забезпечення безперебійного функціонування в умовах особливого періоду банківської системи України, діяльності небанківських фінансових установ та інших осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національний банк України», а також положення, яке затверджене цією постановою;

Положення про здійснення НБУ безвиїзного нагляду на платіжному ринку за небанківськими надавачами платіжних послуг, надавачами обмежених платіжних послуг, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 05.05.2023 № 60 (зі змінами);

Положенням про порядок здійснення авторизації діяльності надавачів фінансових платіжних послуг та обмежених платіжних послуг, затвердженого постановою Правління НБУ від 07.10.2022 № 217 (зі змінами);

Правил організації статистичної звітності, що подається до регулятора в умовах особливого періоду, затверджених постановою Правління Нацбанку від 18.12.2018 № 140 (у редакції, що діяла до 31.07.2025).

АТ «Укрпошта» зобов’язане усунути порушення законодавства, що регулює діяльність на платіжному ринку, та вжити заходів для недопущення таких порушень у подальшій діяльності протягом не більше 60 календарних днів з дати отримання АТ «Укрпошта» рішення Комітету, яке набрало чинності 01 грудня 2025 року.

Нещодавно ми також писали, що НБУ виявив порушення вимог законодавства у сфері споживчого кредитування з боку ТОВ «ФК «Є Гроші» і оштрафував компанію на загальну суму 2 844 586 грн, також до фінустанови застосовано захід впливу у вигляді письмового застереження.

