НБУ представив нову пам’ятну монету

26.11.2025 10:10
Ольга Деркач

Національний банк України (НБУ) поповнив серію «Видатні особистості України» новою пам’ятною монетою, присвяченою 120-річчю від дня народження Ніла Хасевича — художника-графіка, члена українського підпілля та одного з найяскравіших авторів візуальної мови визвольного руху. Його творчість стала символом спротиву та перетворила мистецтво на інструмент боротьби за свободу

Фото: t.me/nbu_ua

Про нову монету НБУ розповів у своєму Telegram.

Ніл Хасевич був не лише талановитим митцем, а й активним політичним та громадським діячем. Він створював потужні візуальні образи для українського підпілля, серед яких — розробка бофонів (від «бойовий фонд»), грошових квитанцій із національною символікою. Бофони використовували для матеріальної підтримки підрозділів та як елемент інформаційної діяльності, фактично виконуючи роль сучасних донатів. Саме за цю діяльність Хасевича переслідувала радянська влада, що врешті коштувало йому життя.

Художнє рішення монети

Пам’ятна монета номіналом 2 гривні виготовлена з нейзильберу. На аверсі розміщено автопортрет Ніла Хасевича, виконаний у стилі деревориту (гравюри на дереві) — техніці, що стала його візитівкою. Експресивні лінії та характерне штрихування передають стиль, у якому працював митець, підкреслюючи його унікальну графічну мову.

Цікаве по темі: НБУ достроково відмінив застосовані до кредитної спілки обмеження

Реверс містить стилізовану композицію з фрагментів дереворитів Хасевича, оформлену як символічна банкнота в дусі бофонів. Елементи графіки відтворюють ідею економічного, ідеологічного та морального ресурсу опору. У верхній частині на матовому тлі подано написи: ДО ВОЛІ НАРОДІВ І ЛЮДИНИ та 300 КРБ НА БОЙОВИЙ ФОНД.

Дизайн монети створила Аліса Іванова, скульптор — Володимир Атаманчук. Тираж — до 75 000 штук у сувенірному пакованні.

Реалізація монети в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ стартує 26 листопада 2025 року. Банки-дистриб’ютори розпочнуть продаж поступово після отримання монет від Банкнотно-монетного двору.

