Скільки заробили банки в Україні у 2025 — НБУ

Платоспроможні банки за дев’ять місяців 2025 року отримали 119,4 млрд грн чистого прибутку, що на 1,9% вище показника за аналогічний період попереднього року. Порівняно з попереднім кварталом прибуток у ІІІ кварталі дещо скоротився – на 0,3%

Про це повідомила пресслужба Національного банку України.

Зазначається, що активне кредитування стало ключовим чинником підтримки прибутковості банків. Дохідність активів у ІІІ кварталі зросла передусім за рахунок збільшення в структурі активів банків частки кредитів, дохідність яких вища порівняно з іншими видами активів.

Частка процентних доходів від кредитів у процентних доходах збільшилася до близько 48%. Також дещо збільшилася дохідність вкладень в ОВДП. Водночас вартість фондування залишалася стабільною. Тож чиста процентна маржа зросла до 7,8%, а чистий процентний дохід збільшився на 16,6% у річному вимірі.

Також тривало зростання чистого комісійного доходу – показник за ІІІ квартал збільшився на 8,1% у річному вимірі.

Читайте також: Скільки українці витратили за допомогою безконтактних платежів — НБУ

«Попри деяке зниження операційних витрат, порівняно з попереднім кварталом вони були вищими, ніж в аналогічному періоді минулого року. Тож показник операційної ефективності – співвідношення операційних витрат і операційного доходу (CIR) – за рік дещо погіршився, однак залишився у середньому на низькому рівні четвертий рік поспіль – 40,0%», — йдеться у повідомленні НБУ.

Також у матеріалі йдеться, що чистий операційний прибуток до відрахувань у резерви за дев’ять місяців 2025 року порівняно з аналогічним періодом попереднього року зріс на 4,1%. Відрахування в резерви другий рік поспіль залишаються помірними.

Отриманий прибуток підтримує капітал банків і тим самим потенціал банків до кредитування. Запаси капіталу в банківській системі загалом достатні, що засвідчила цьогорічна оцінка стійкості банків, однак окремі фінансові установи виконуватимуть програми капіталізації або реструктуризації.

Викликом для банків може стати запровадження підвищеного податку на прибуток за ставкою 50% у 2026 році. Рада з фінансової стабільності на засіданні 30 жовтня відзначила і погодила перелік ризиків підвищеного оподаткування банків.

Нагадаємо, що за 2024 рік банки отримали 91 млрд грн чистого прибутку.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

НБУ може оновити порядок видачі ліцензії на здійснення готівкових операцій

Визнаний неплатоспроможним РВС Банк може уникнути ліквідації — ФГВФО

НБУ відніс РВС Банк до категорії неплатоспроможних