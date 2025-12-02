Скільки грошей українці інвестували в ОВДП у 2025 — Мінфін

Наразі громадяни України тримають понад 107,4 млрд грн у державних цінних паперах, а юридичні особи — понад 172,3 млрд гривень

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України.

Зазначається, шо у листопаді Мінфін провів 19 аукціонів і залучив 40,3 млрд грн в еквіваленті до держбюджету. Інвестори придбали гривневі облігації на 26,4 млрд грн із середньозваженою дохідністю 17,1% річних, валютні — на 324,2 млн доларів під 4% річних та 6,7 млн євро під 3,2% річних.

Станом на 1 грудня 2025 року в обігу перебувають державні облігації на понад 1,9 трлн грн. Найбільші власники — банки (48,4%) та Національний банк України (39,91%). Частка юридичних осіб становить 9,03%, фізичних осіб — 5,63%, нерезидентів — 0,85%, страхових компаній — 1,16%, територіальних громад — 0,02%.

З початку 2025 року Мінфін розмістив ОВДП на 513,4 млрд грн, а з початку повномасштабного вторгнення — понад 1,94 трлн грн. Цей інструмент залишається другим за обсягом джерелом фінансування державного бюджету після міжнародної допомоги партнерів.

Читайте також: Чи надійно зберігати гроші в українських банках — відповідь ФГВФО

Придбати ОВДП може кожен. Це можна зробити у застосунку Дія, банках або через брокерів. Номінал однієї облігації — 1000 грн / 1000 доларів США / 1000 євро.

Раніше ми писали, що у жовтні Мінфін залучив до державного бюджету 64,7 млрд грн в еквіваленті через розміщення облігацій внутрішньої державної позики.

Зокрема, залучено:

49,9 млрд грн — гривневі облігації із середньозваженою дохідністю 16,5% річних;

$355 млн — валютні облігації з дохідністю 4,06% річних.

Нагадаємо, що станом на 1 листопада 2025 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках України становила 1 534,8 млрд грн, що на 19,4 млрд грн більше за аналогічний показник попереднього місяця. Зокрема сума коштів на рахунках вкладників у національній валюті перетнула позначку в трильйон гривень.

