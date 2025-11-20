close-btn
PaySpaceMagazine

ПриватБанк запустив купівлю та продаж ОВДП у мобільному застосунку Приват24

20.11.2025 16:00
Ольга Деркач

ПриватБанк відкрив українцям ще один простий шлях до інвестицій — тепер державні облігації внутрішньої позики (ОВДП) можна купувати та продавати у мобільному застосунку Приват24. Новий інвестиційний розділ «Облігації» дає можливість купувати та продавати ОВДП і управляти своїми цінними паперами

ПриватБанк запустив купівлю та продаж ОВДП у мобільному застосунку Приват24

Фото: freepik.com

Про це повідомила пресслужба компанії.

Зазначається, що інвестувати в ОВДП у Приват24 можна від 1000 гривень. У розділі доступний широкий вибір облігацій у гривні, доларах та євро без податкових зборів та без додаткових комісій на купівлю. Щоб розпочати, достатньо обрати потрібний випуск ОВДП, заповнити дані та підписати документи через SmartID. Заявки на купівлю та продаж приймаються 24/7.

Новий функціонал дозволяє не лише інвестувати, а й повністю контролювати свій портфель: переглядати залишки цінних паперів, історію операцій, надходження купонів та виплати за погашенням.

Читайте також: АМКУ визнав ПриватБанк монополістом на ринку торгового еквайрингу

«Клієнти ПриватБанку вже активно користуються можливістю підтримати державу та заробляти на інвестиціях: лише з початку 2025 року вони вклали в ОВДП понад 21 млрд грн. Найпопулярнішими залишаються піврічні та річні гривневі облігації, а також папери в доларах США. Більшість клієнтів, що отримують виплати за погашенням, відразу реінвестують їх у нові випуски Мінфіну», — йдеться у повідомленні.

Раніше ми також писали, що Високий суд Лондона ухвалив рішення на користь ПриватБанку у справі проти колишніх власників — Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова. Суд визнав, що вони незаконно привласнили близько $2 млрд коштів банку через складну схему перекредитування.

Нагадаємо, що ПриватБанк оголосив про продаж одного з найбільших спортивних об’єктів Дніпра — стадіону «Дніпро-Арена» та учбово-тренувальної бази з критим полем. Об’єкти виставлені на відкритий електронний аукціон у системі Прозорро.Продажі. Стартова ціна лота становить 150 млн грн, без ПДВ.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

ПриватБанк назначив нового заступника голови правління з питань ризиків

Названо, скільки заробив ПриватБанк за пів року

ПриватБанк надав Нафтогазу 4,7 млрд грн кредиту

Рубрики: БанкиНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніПриватБанк
google news
Новини по темі
ПриватБанк виграв суд на $3 млрд проти Коломойського та Боголюбова 10.11.2025

ПриватБанк виграв суд на $3 млрд проти Коломойського та Боголюбова
АМКУ визнав ПриватБанк монополістом на ринку торгового еквайрингу 23.10.2025

АМКУ визнав ПриватБанк монополістом на ринку торгового еквайрингу
ПриватБанк виставив на аукціон стадіон «Дніпро-Арена» 01.10.2025

ПриватБанк виставив на аукціон стадіон «Дніпро-Арена»
ПриватБанк продасть один з найбільших спортивних обʼєктів Дніпра 16.09.2025

ПриватБанк продасть один з найбільших спортивних обʼєктів Дніпра
ПриватБанк назначив нового заступника голови правління з питань ризиків 01.09.2025

ПриватБанк назначив нового заступника голови правління з питань ризиків
Названо, скільки заробив ПриватБанк за пів року 28.07.2025

Названо, скільки заробив ПриватБанк за пів року
Вибір редакції
Всі
Ювілейна Премія PSM Awards 2025: десять років у центрі фінансових інновацій
ТОП статей 06.11.2025

Ювілейна Премія PSM Awards 2025: десять років у центрі фінансових інновацій

 Що буде з Біткоїном та іншими криптовалютами у листопаді 2025: думки аналітиків
ТОП статей 06.11.2025

Що буде з Біткоїном та іншими криптовалютами у листопаді 2025: думки аналітиків
Останні новини
Сьогодні  17:10

Стартує набір на акселераційну програму Fozzy Venture Studio

 Сьогодні  16:00

ПриватБанк запустив купівлю та продаж ОВДП у мобільному застосунку Приват24

 Сьогодні  14:50

Нова пошта підвищить тарифи з 1 грудня 2025

 Сьогодні  13:40

НКЦПФР розширила список SCAM-проєктів

 Сьогодні  12:30

Біткоїн тримається в межах $90 тис., але відбувається щось дивне — Джим Крамер

 Сьогодні  11:20

НБУ відкликав ліцензію небанківській фінустанові

 Сьогодні  10:10

BlackRock продала біткоїнів на $500 млн за добу

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.