ПриватБанк запустив купівлю та продаж ОВДП у мобільному застосунку Приват24

ПриватБанк відкрив українцям ще один простий шлях до інвестицій — тепер державні облігації внутрішньої позики (ОВДП) можна купувати та продавати у мобільному застосунку Приват24. Новий інвестиційний розділ «Облігації» дає можливість купувати та продавати ОВДП і управляти своїми цінними паперами

Про це повідомила пресслужба компанії.

Зазначається, що інвестувати в ОВДП у Приват24 можна від 1000 гривень. У розділі доступний широкий вибір облігацій у гривні, доларах та євро без податкових зборів та без додаткових комісій на купівлю. Щоб розпочати, достатньо обрати потрібний випуск ОВДП, заповнити дані та підписати документи через SmartID. Заявки на купівлю та продаж приймаються 24/7.

Новий функціонал дозволяє не лише інвестувати, а й повністю контролювати свій портфель: переглядати залишки цінних паперів, історію операцій, надходження купонів та виплати за погашенням.

«Клієнти ПриватБанку вже активно користуються можливістю підтримати державу та заробляти на інвестиціях: лише з початку 2025 року вони вклали в ОВДП понад 21 млрд грн. Найпопулярнішими залишаються піврічні та річні гривневі облігації, а також папери в доларах США. Більшість клієнтів, що отримують виплати за погашенням, відразу реінвестують їх у нові випуски Мінфіну», — йдеться у повідомленні.

Раніше ми також писали, що Високий суд Лондона ухвалив рішення на користь ПриватБанку у справі проти колишніх власників — Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова. Суд визнав, що вони незаконно привласнили близько $2 млрд коштів банку через складну схему перекредитування.

Нагадаємо, що ПриватБанк оголосив про продаж одного з найбільших спортивних об’єктів Дніпра — стадіону «Дніпро-Арена» та учбово-тренувальної бази з критим полем. Об’єкти виставлені на відкритий електронний аукціон у системі Прозорро.Продажі. Стартова ціна лота становить 150 млн грн, без ПДВ.

