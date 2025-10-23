АМКУ визнав ПриватБанк монополістом на ринку торгового еквайрингу

Антимонопольний комітет України (АМКУ) 9 жовтня визнав, що у 2018–2024 роках ПриватБанк утримував монопольне становище на ринку торгового еквайрингу

Як зазначено у рішенні, оприлюдненому 22 жовтня, частка банку в цей період стабільно перевищувала граничний показник у 35%, визначений АМКУ для визнання монополії.

Згідно з повідомленням Комітету, частка ПриватБанку за кількістю POS-терміналів залишалася стабільною, без суттєвих коливань. У 2018 році банк контролював 62,2% ринку (170 600 терміналів), а у 2024-му — вже 63,6% (316 100 терміналів). Це значно перевищує межу, після якої учасник вважається монополістом.

АМКУ підкреслює, що під час аналізу використовувалися дані Національного банку України, зокрема щодо кількості платіжних терміналів за досліджуваний період. У рішенні зазначено: «Аналіз ринку послуг торгового еквайрингу за 2018–2024 роки свідчить, що ПриватБанк не зазнавав істотної конкуренції». Для порівняння: частка Ощадбанку коливалася від 16,1% до 19,7%, а Райффайзен Банку — від 6,6% до 9,2%. Саме ці дві установи займали друге і третє місця за обсягами ринку.

Попри домінування, АМКУ не виявив ознак зловживання ПриватБанком монопольним становищем. У пресрелізі Комітету йдеться, що під час розгляду справи не було доведено фактів порушення антимонопольного законодавства. Зокрема, банк застосовував єдині тарифи на послуги еквайрингу без розмежування за типом платіжних операцій.

Така практика, на думку Комітету, не свідчить про обмеження конкуренції або ущемлення прав інших учасників ринку. У результаті АМКУ ухвалив рішення закрити справу, не уточнивши можливі подальші кроки щодо державного банку.

Підставою для розгляду стали скарги, які надходили до Комітету у 2019–2020 роках. Зокрема, звернення подали ТОВ «Метро Кеш енд Кері Україна» та Організація роботодавців Смілянського району Черкаської області. У своїх заявах вони наголошували на завищених тарифах на еквайринг, які встановлювали банки, а також на рівні комісій інтерчейндж, що визначається міжнародними платіжними системами Visa та Mastercard.

У досліджуваний період послуги торгового еквайрингу в Україні надавали від 21 до 26 банків, залежно від року. Серед учасників із помітними (понад 5%) частками ринку, крім ПриватБанку, були Ощадбанк і Райффайзен Банк. Водночас менші установи, такі як МТБ Банк і Укргазбанк, хоч і займали незначну частку ринку, проте мали помітні обсяги діяльності, обслуговуючи понад 1000 платіжних терміналів.

Джерело: Forbes.