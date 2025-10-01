ПриватБанк виставив на аукціон стадіон «Дніпро-Арена»

ПриватБанк оголосив про продаж одного з найбільших спортивних об’єктів Дніпра — стадіону «Дніпро-Арена» та учбово-тренувальної бази з критим полем. Об’єкти виставлені на відкритий електронний аукціон у системі Прозорро.Продажі. Стартова ціна лота становить 150 млн грн, без ПДВ

За умовами аукціону, дата торгів призначена на 30 жовтня 2025 року, а гарантійний внесок для участі складає 5% від стартової ціни — 7,5 млн грн. Подати пропозиції або спостерігати за перебігом торгів можна безпосередньо через платформу Прозорро.Продажі, йдеться в пресрелізі.

У ПриватБанку зазначають, що продаж відбувається в межах реалізації стратегії управління проблемними активами, затвердженої наглядовою радою. Кошти, отримані від реалізації майна, спрямують на покращення фінансових результатів банку, а відтак — на збільшення відрахувань у вигляді податків і дивідендів до державного бюджету.

«Дніпро-Арена» — сучасний футбольний стадіон європейського класу на 31 003 глядачів. Він був реконструйований і відкритий у 2008 році. Споруда має футбольне поле розміром 105×68 м із підігрівом та системою автоматичного поливу, штучне освітлення для вечірніх матчів, тренажерні зали, зали для розминки, тренерські кімнати, VIP-ложу на 296 місць, ресторан на 550 місць та окремі паркінги для спортсменів і глядачів. Стадіон розташований у Дніпрі на вулиці Херсонській, 7.

Цікаве по темі: ПриватБанк назначив нового заступника голови правління з питань ризиків

До складу учбово-тренувальної бази, розташованої у лісопарковій зоні Придніпровська (пров. Михайла Дідевича, 12 та 14), входять три штучних і чотири трав’яних футбольних поля, а також критий манеж із трибунами на 506 місць.

Комплекс облаштований котеджним містечком для проживання футболістів, двома корпусами з офісними та житловими приміщеннями, медико-відновлювальним центром, конференц-залами, басейном, сауною та тренажерними залами. База була зведена у 1971 році та пройшла масштабну реконструкцію у 2010-му.

Продаж об’єктів, які колись забезпечували кредити банку до його націоналізації, має стати однією з найбільш масштабних угод Прозорро.Продажі цього року.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Названо, скільки заробив ПриватБанк за пів року

ПриватБанк надав Нафтогазу 4,7 млрд грн кредиту

ПриватБанк та Аврора запускають біометричну оплату через FacePay