close-btn
PaySpaceMagazine

Рада погодила зарплати військовим, що воюють на території РФ

20.08.2024 19:00
Дарія Шуть
Читати росiйською

Українські військові, що беруть участь у бойових діях на території держави-агресора, будуть отримувати такі ж зарплати, як і під час захисту власних територій

Рада погодила зарплати військовим, що воюють на території РФ

Фото: pixabay.com, instagram.com/zelenskiy_official, freepik.com

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №11483. Він запроваджує соціальні гарантії, зокрема заробітну плату, для бійців ЗСУ, що воюють на території росії.

Ініціатором документа був президент Володимир Зеленський. За проєкт закону проголосував 321 народний депутат, повідомив парламентар Ярослав Железняк в Telegram.

Після набрання законом чинності військовослужбовці, які беруть участь у бойових діях на території рф, зокрема в Курській області, отримуватимуть такі ж пільги та виплати, як і на передовій.

Читайте також: У Дії можна отримати військово-обліковий документ

Голова комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич зазначив, що цей документ надважливий в першу чергу з огляду на гарантії для наших військових.

«Маємо гарантувати учасникам операції на Курщині, та усіх інших наших дій на території держави-агресора, що вони отримуватимуть абсолютно всі виплати та преференції, які передбачені для передової» — заявив він.

Зазначимо, 6 серпня військові ЗСУ розпочали наступальну операцію в Курській області рф. Основна мета — захист жителів прикордонних районів України від російських обстрілів та створення захисної буферної зони.

Вас може зацікавити: Військовим виплачують ще один вид компенсації: скільки та за яких умов

За останніми даними президента Зеленського, Україна контролює понад 1250 квадратних кілометрів території противника та 92 населені пункти в Курській області. На тлі цього постало питання грошового та соціального забезпечення наших бійців під час бойових дій на території країни-агресора.

Своєю чергою президент рф Володимир Путін наказав своїм військовим витіснити українські сили з території Курської області, водночас не знімаючи війська з важливих позицій на Донбасі.

Нагадаємо, для українських військових, що залучені до бойових завдань на фронті, передбачені додаткові виплати. Загалом за участь в бойових діях військові можуть розраховувати на шість видів додаткової винагороди, залежно від виконуваних задач.

Ознайомтесь з іншими популярними матеріалами:

Військовим оновили виплати — Міноборони

Де Україна братиме гроші на доплати військовим — Гетманцев

Що варто знати мобілізованим ФОП про податки

За матеріалами РБК-Україна

Рубрики: Війна з РосієюГрошіЗаконодавствоНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніДержавні органи
Читайте нас у Telegram
google news
Новини по темі
Worldcoin запустив перевірку райдужки ока ще в одній країні 20.08.2024

Worldcoin запустив перевірку райдужки ока ще в одній країні
Україна недоотримала $4 млрд у бюджет через відсутність крипторегуляції — Борняков 20.08.2024

Україна недоотримала $4 млрд у бюджет через відсутність крипторегуляції — Борняков
Скільки заробила мережа McDonaldʼs в Україні з початку року — YouControl 20.08.2024

Скільки заробила мережа McDonaldʼs в Україні з початку року — YouControl
В Україні скоро запустять національний кешбек: як отримати та на що витратити 20.08.2024

В Україні скоро запустять національний кешбек: як отримати та на що витратити
Ощадбанк отримав додаткові держгарантії на 4 млрд грн 19.08.2024

Ощадбанк отримав додаткові держгарантії на 4 млрд грн
Необанк Revolut оцінили у $45 млрд 19.08.2024

Необанк Revolut оцінили у $45 млрд
Вибір редакції
Всі
Інтерв’ю про якісне формування корпоративної культури, розвиток бізнесу та інтеграцію сучасних технологій Райффайзен Банком
ТОП статей 20.08.2024

Інтерв’ю про якісне формування корпоративної культури, розвиток бізнесу та інтеграцію сучасних технологій Райффайзен Банком

 Райдужний графік Біткоїна: що це таке та як його читати
ТОП статей 19.08.2024

Райдужний графік Біткоїна: що це таке та як його читати
Останні новини
Сьогодні  18:30

В Україні зʼявиться представництво японської організації зовнішньої торгівлі

 Сьогодні  18:00

На Pepe Coin та BRETT чекає лістинг на великій біржі

 Сьогодні  17:30

У Міноборони анонсували нові функції у застосунку Резерв+

 Сьогодні  17:00

Твіт Ілона Маска знову призвів до зростання ціни Dogecoin

 Сьогодні  16:20

Worldcoin запустив перевірку райдужки ока ще в одній країні

 Сьогодні  16:00

Україна недоотримала $4 млрд у бюджет через відсутність крипторегуляції — Борняков

 Сьогодні  15:40

Розширення Chrome краде у користувачів криптовалюти

 Всі новини
credit link image