Рада погодила зарплати військовим, що воюють на території РФ

Українські військові, що беруть участь у бойових діях на території держави-агресора, будуть отримувати такі ж зарплати, як і під час захисту власних територій

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №11483. Він запроваджує соціальні гарантії, зокрема заробітну плату, для бійців ЗСУ, що воюють на території росії.

Ініціатором документа був президент Володимир Зеленський. За проєкт закону проголосував 321 народний депутат, повідомив парламентар Ярослав Железняк в Telegram.

Після набрання законом чинності військовослужбовці, які беруть участь у бойових діях на території рф, зокрема в Курській області, отримуватимуть такі ж пільги та виплати, як і на передовій.

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Голова комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич зазначив, що цей документ надважливий в першу чергу з огляду на гарантії для наших військових.

«Маємо гарантувати учасникам операції на Курщині, та усіх інших наших дій на території держави-агресора, що вони отримуватимуть абсолютно всі виплати та преференції, які передбачені для передової» — заявив він.

Зазначимо, 6 серпня військові ЗСУ розпочали наступальну операцію в Курській області рф. Основна мета — захист жителів прикордонних районів України від російських обстрілів та створення захисної буферної зони.

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За останніми даними президента Зеленського, Україна контролює понад 1250 квадратних кілометрів території противника та 92 населені пункти в Курській області. На тлі цього постало питання грошового та соціального забезпечення наших бійців під час бойових дій на території країни-агресора.

Своєю чергою президент рф Володимир Путін наказав своїм військовим витіснити українські сили з території Курської області, водночас не знімаючи війська з важливих позицій на Донбасі.

Нагадаємо, для українських військових, що залучені до бойових завдань на фронті, передбачені додаткові виплати. Загалом за участь в бойових діях військові можуть розраховувати на шість видів додаткової винагороди, залежно від виконуваних задач.

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За матеріалами РБК-Україна