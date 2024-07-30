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У Дії можна отримати військово-обліковий документ

30.07.2024 16:40
Дарія Шуть
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Відтепер українці можуть отримати в Дії ще один вид документів — військово-обліковий

У Дії можна отримати військово-обліковий документ

Фото: t.me/diia_gov

Військово-обліковий документ з Реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів можна швидко отримати на порталі Дія, повідомили в Міністерстві цифрової трансформації.

Зазначається, що документ має таку саму юридичну силу, як паперовий, тож його можна використовувати в будь-яких життєвих обставинах — від працевлаштування до проходження перевірки на блокпості.

На документі також є QR-код — за ним уповноважені органи перевірятимуть дійсність документа та інформацію з реєстру Оберіг, наприклад про бронювання.

Цікаве по темі: В Резерв+ оновили дані майже 2 млн українців: скількох можуть мобілізувати

«Документ сформується, якщо в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів є вся необхідна інформація про людину», — пояснили в Мінцифри.

Щоб отримати військово-обліковий документ, потрібно авторизуватись на порталі Дія за допомогою КЕП та виконати наступні кроки:

  • обрати сервіс Військово-обліковий документ;
  • натиснути Подати заяву;
  • підписати заяву електронним підписом.

Після цього документ протягом 10 хвилин зʼявиться в кабінет громадянина на порталі Дія.

Нагадаємо, нова функція бронювання від мобілізації для бізнесу вже повноцінно запущена на державному порталі Дія. Відтепер працівників з критично важливих підприємств і тих, які забезпечують потреби ЗСУ, бронюватимуть через портал Дія. Сервіс усуває людський фактор та пришвидшує процес до години.

Також ми писали, що військовозобов’язані зможуть дізнатися про штраф за невчасно оновлені військово-облікові дані, зокрема, через застосунок Дія.

Проте це не означає, що всі, хто не оновив дані до 16 липня, будуть одразу оштрафовані. Речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін пояснив, що притягнення до відповідальності за адміністративне правопорушення є певною процедурою, яка може займати від трьох місяців до року.

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Рубрики: Війна з РосієюДіяНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнології
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