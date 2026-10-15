Скільки податків сплатили резиденти Дія.City за дев’ять місяців

Резиденти Дія.City за січень–вересень 2026 року перерахували до державного бюджету 43,9 млрд грн податків. Це майже вдвічі більше, ніж за такий самий період 2025 року, коли компанії сплатили понад 22 млрд грн

Такий результат засвідчує зростання податкових надходжень від технологічних компаній. Водночас ці цифри відображають сукупні платежі резидентів, а не їхній прибуток чи обсяг інвестицій.

Скільки податків сплатили за час існування Дія.City

Із моменту запуску Дія.City у 2022 році податкові надходження від її резидентів перевищили 109 млрд грн. Лише за перші три квартали 2026 року до бюджету надійшло 43,9 млрд грн — це близько 40% усієї суми, накопиченої за час роботи простору.

Порівняння з минулим роком демонструє збільшення внеску резидентів у державний бюджет. Водночас із наведеної статистики неможливо встановити, що саме забезпечило приріст: збільшення кількості учасників, масштабування наявних бізнесів чи зміна обсягу їхніх податкових платежів.

Які можливості отримують резиденти

Нині Дія.City об’єднує понад 4700 технологічних компаній. У межах простору бізнесу доступні сприятливі податкові умови та гнучкі формати співпраці з фахівцями. Також передбачені інструменти для залучення інвестицій і гарантії захисту інтелектуальної власності.

Читайте також: Diia.City United отримає нову керівницю

Ці можливості покликані допомагати компаніям планувати розвиток на тривалий строк, розширювати команди, створювати продукти й виходити на міжнародні ринки. Для технологічного бізнесу передбачувані умови роботи можуть мати значення під час залучення фінансування та побудови партнерств.

Водночас сам статус резидента не гарантує успіху: результати компаній залежать від попиту на їхні продукти та здатності конкурувати на ринку.

На думку редакції PSM, майже дворазове зростання податкових надходжень від резидентів Дія.City підкреслює їхню роль у наповненні державного бюджету. Однак для повної оцінки результатів простору варто також відстежувати динаміку кількості компаній, зайнятості, інвестицій та виходу на міжнародні ринки.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Чи підвищать податки в Україні: чому політики розійшлися в думках

Як українським стартапам залучити гроші ЄС — Мінцифра

Україна перемогла на Startup Ecosystem Awards 2026

Джерело: Дія.City.