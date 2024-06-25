В Резерв+ оновили дані майже 2 млн українців: скількох можуть мобілізувати

Більша частина військовозобов’язаних, які оновили дані через Резерв+ з моменту запуску застосунку, придатні до мобілізації

Нагадаємо, з 18 травня Міноборони запустило застосунок Резерв+ для військовозобов’язаних. В новому застосунку чоловіки призовного віку можуть в кілька кліків оновити свої дані. З часом спектр функцій планують розширити.

Згідно з законодавством, всі військовозобов’язані віком 18-60 років протягом 60 днів (до 16 липня включно), повинні оновити облікові дані. Зокрема, мобільний телефон, фактичне місце проживання та e-mail (за наявності).

За трохи більше ніж місяць роботи через Резерв+ оновили дані близько 1,78 млн українців, а загалом з моменту набрання чинності законом про мобілізацію — 2,3 млн громадян.

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Особливою популярністю застосунок користується серед військовозобов’язаних, призовників та резервістів, розповів речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін.

За його словами, серед всіх, хто оновив дані, придатні до призову до лав ЗСУ близько 1,1 млн українців, тобто майже половина.

«Зрозуміло, що найближчими днями вони не зможуть допомогти тим військовослужбовцям, які боронять нашу країну, але в перспективі це дуже важливо, бо йдеться про поліпшення військового обліку. Країна має знати, на кого розраховувати під час захисту», – зазначає Лазуткін.

Він зауважив, що це важлива інформація, оскільки зараз в країні є багато заброньованих та тих, хто має право на відстрочку.

Раніше ми писали, що з 18 червня електронний військово-обліковий документ в застосунку Резерв+ для військовозобов’язаних на законодавчому рівні прирівнюється до паперового.

Зокрема в застосунку запрацював QR-код. Уповноважені органи зможуть перевіряти його чинність, відсканувавши. Також у Резерв+ з’явилась нова функція «Виправити дані онлайн».

Також повідомлялось, що Резерв+ створили за кошти донорів. В розробці брали участь одразу кілька команд з різних українських міністерств. Загалом на розробку застосунку було витрачено 3 413 448 грн із ПДВ (близько $86 000).

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За матеріалами АрміяInform