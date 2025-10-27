close-btn
Міноборони запустило бета-тест нових онлайн-відстрочок у Резерв+

27.10.2025 11:20
Ольга Деркач

Міністерство оборони України розпочало тестування нових категорій відстрочок від мобілізації у застосунку Резерв+. Відтепер до системи планують додати ще дві соціально важливі групи громадян — батьків, які самостійно виховують дітей до 18 років, та осіб, що доглядають за батьками з інвалідністю

Фото: mod.gov.ua

Відомство закликає охочих із цих категорій долучитися до бета-тесту, аби першими перевірити, як працюватиме оновлена функція. Для участі достатньо заповнити коротку онлайн-форму.

Як працює онлайн-відстрочка

Механізм отримання відстрочки у Резерв+ повністю автоматизований. Після подання запиту система перевіряє підстави користувача у державних реєстрах — наприклад, дані про дитину чи статус опікуна особи з інвалідністю. Якщо всі умови підтверджуються, відстрочка надається автоматично, а відповідна інформація з’являється в електронному військовому документі.

Процес зазвичай триває кілька годин і не потребує довідок, особистих візитів до територіальних центрів комплектування чи тривалого очікування. У Міноборони наголошують, що Резерв+ створено для спрощення бюрократичних процедур, прозорого обміну даними між державними реєстрами та швидкого ухвалення рішень без людського фактору.

Цікаве по темі: У Резерв+ зʼявилася нова відстрочка

Хто вже може отримати відстрочку через Резерв+

Сьогодні застосунок підтримує кілька категорій користувачів, які можуть оформити відстрочку онлайн. Серед них:

  • люди з інвалідністю;
  • батьки трьох і більше дітей, народжених в одному шлюбі;
  • батьки дітей з інвалідністю;
  • подружжя захисників і захисниць, які мають дитину;
  • чоловіки або дружини людей з інвалідністю;
  • особи з тимчасовою непридатністю до служби;
  • студенти й аспіранти;
  • працівники закладів вищої та професійної освіти.

Запровадження нових категорій розширить можливості сервісу та дасть змогу більшій кількості українців користуватися електронними послугами без черг і зайвих формальностей. Резерв+ має стати основним цифровим інструментом взаємодії громадян із системою військового обліку.

Джерело: Міноборони.

Рубрики: Війна з РосієюНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнології
