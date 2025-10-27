Міноборони запустило бета-тест нових онлайн-відстрочок у Резерв+

Міністерство оборони України розпочало тестування нових категорій відстрочок від мобілізації у застосунку Резерв+. Відтепер до системи планують додати ще дві соціально важливі групи громадян — батьків, які самостійно виховують дітей до 18 років, та осіб, що доглядають за батьками з інвалідністю

Відомство закликає охочих із цих категорій долучитися до бета-тесту, аби першими перевірити, як працюватиме оновлена функція. Для участі достатньо заповнити коротку онлайн-форму.

Як працює онлайн-відстрочка

Механізм отримання відстрочки у Резерв+ повністю автоматизований. Після подання запиту система перевіряє підстави користувача у державних реєстрах — наприклад, дані про дитину чи статус опікуна особи з інвалідністю. Якщо всі умови підтверджуються, відстрочка надається автоматично, а відповідна інформація з’являється в електронному військовому документі.

Процес зазвичай триває кілька годин і не потребує довідок, особистих візитів до територіальних центрів комплектування чи тривалого очікування. У Міноборони наголошують, що Резерв+ створено для спрощення бюрократичних процедур, прозорого обміну даними між державними реєстрами та швидкого ухвалення рішень без людського фактору.

Хто вже може отримати відстрочку через Резерв+

Сьогодні застосунок підтримує кілька категорій користувачів, які можуть оформити відстрочку онлайн. Серед них:

люди з інвалідністю;

батьки трьох і більше дітей, народжених в одному шлюбі;

батьки дітей з інвалідністю;

подружжя захисників і захисниць, які мають дитину;

чоловіки або дружини людей з інвалідністю;

особи з тимчасовою непридатністю до служби;

студенти й аспіранти;

працівники закладів вищої та професійної освіти.

Запровадження нових категорій розширить можливості сервісу та дасть змогу більшій кількості українців користуватися електронними послугами без черг і зайвих формальностей. Резерв+ має стати основним цифровим інструментом взаємодії громадян із системою військового обліку.

Джерело: Міноборони.